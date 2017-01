Populaţia UE, expusă riscului sărăciei în proporţie de 16%

16% din populaţia UE este expusă riscului sărăciei şi, potrivit datelor din 2004, 23,5 milioane de cetăţeni trăiau cu mai puţin de 10 euro pe zi! Cu ocazia Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei, care a avut loc ieri, la Marsilia, miniştri ai statelor membre UE s-au reunit pentru a discuta pe această temă şi despre a promova incluziunea socială. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, reuniunea marchează şi începutul pregătirilor pentru organizarea „Anului european de luptă împotriva sărăciei”. La această iniţiativă sînt invitate să participe organizaţii neguvernamentale, autorităţi locale şi persoane care îşi desfăşară activitatea în domeniul luptei împotriva excluziunii. Iniţativa va avea un buget de 26 de milioane de euro, dintre care 17 milioane vor fi acordate de UE. “Europa este una dintre cele mai bogate regiuni din lume şi, cu toate acestea, 78 de milioane de persoane sînt expuse riscului de sărăcie. Este absolut inacceptabil. Trebuie să facem mai mult şi să ne schimbăm abordarea. UE, guvernele naţionale şi cetăţenii deopotrivă, pot şi trebuie să ia măsuri pentru a eradica sărăcia. După opt ani de la prima strategie europeană pentru incluziune socială, a venit momentul să reafirmăm angajamentul UE faţă de acest obiectiv important. Pe întregul teritoriu al UE, pe tot parcursul anului 2010, vor avea loc evenimente care vor arăta diversele aspecte ale sărăciei şi ale excluziunii în Europa”, a declarat comisarul pentru afaceri sociale, Vladimir Spidla. Anul european 2010 are drept obiective recunoaşterea drepturilor şi a capacităţii persoanelor excluse de a deţine un rol activ în societate, sublinierea responsabilităţii tuturor membrilor societăţii în ceea ce priveşte lupta împotriva sărăciei şi promovarea coeziunii sociale şi difuzarea practicilor de succes cu privire la incluziune. Potrivit comunicatului, 78 de milioane de persoane din UE - adică 16% din populaţie şi 19% dintre copii - sînt expuse în prezent riscului sărăciei. Comunicatul reaminteşte că, în conformitate cu definiţia convenită la nivelul UE, se consideră că “o persoană este expusă riscului sărăciei atunci cînd trăieşte dintr-un venit care se situează sub 60% din valoarea medie a venitului pe gospodărie din ţara sa”. Potrivit datelor disponibile în 2004, aproximativ 23,5 milioane de cetăţeni erau nevoiţi să trăiască cu mai puţin de 10 euro pe zi, conchide comunicatul. După lansarea de către UE a metodei sale deschise de coordonare a politicilor naţionale pentru abordarea problemelor sărăciei şi excluziunii sociale în anul 2000, toate cele 27 de state membre au dezvoltat în prezent planuri de acţiune naţionale multianuale. Înainte de anul 2000, doar trei state membre puseseră în practică astfel de strategii. Reuniunea ministerială de ieri are loc după cea de-a şaptea Masă rotundă europeană anuală cu privire la sărăcie, organizată în comun de CE şi de preşedinţia franceză a UE, la 15-16 octombrie.