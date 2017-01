Populismul bagă țara-n faliment

LA NAIBA... România ratează, din nou, șansa de a ieși din capcana politicilor prociclice, care stimulează economia atunci când ea deja crește, având în vedere că 2016 și 2017 sunt ani în care intră în vigoare numeroase reduceri de taxe, iar PIB-ul crește deja peste potențial, avertizează președintele Consiliului Fiscal (CF), Ionuț Dumitru - „Dacă ne uităm la ultimii 20 de ani, din 1995 până în prezent, observăm un lucru foarte trist, și anume că doar în 2000 am avut o politică anticiclică. Adică am încercat să stimulăm economia exact atunci când ea avea nevoie. În 2015, politica a fost relativ neutră, am reușit după mult timp să ne apropiem de ieșirea din capcana prociclicității. Am avut un impuls fiscal zero, deficitul structural nu a mai crescut, iar diferența dintre PIB-ul real și cel potențial a fost ușor negativă, de -1%. Și ce se întâmplă în 2016 - 2017? Aproape că ne ducem din nou în prociclicitate“. În plus, reducerile de taxe vor consolida poziția României pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul venituri din taxe și impozite, spune șeful CF - „Comisia Europeană arată că în 2017, după ce se vor epuiza toate reducerile, vom avea venituri din taxe și impozite sub 26% din PIB. Media europeană este 39% din PIB. Ba mai mult, și risipa este mare, și evaziunea fiscală este mare. Iar noi avem de departe cele mai mici venituri fiscale din Europa“.

PĂI ȘI DATORIA, CÂT E DATORIA? Cât despre nivelul datoriei publice, de 40% din PIB, Dumitru consideră că este sustenabil, dar că nu mai este loc de creștere, în actualele condiții economice - „Datoria publică a atins deja un nivel peste care este periculos să trecem. Comisia Europeană spune că în anii următori, chiar dacă economia va crește cu trei și ceva la sută, datoria publică va urca odată cu ea, lucru nerecomandat. În plus, la un deficit de 3% din PIB, estimat de CE, în circa zece ani datoria publică ar ajunge la pese 60% din PIB. Este direcția greșită, rețeta sigură de faliment“. Dumitru consideră că România ar trebui să folosească perioada de boom economic pentru a-și consolida politica fiscal-bugetară și pentru a face economii, astfel încât următoarea recesiune „să nu ne găsească dezarmați“.