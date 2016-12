Porci de Crăciun... online

Cu o lună înainte de sărbătoarea Crăciunului, ţăranii constănţeni şi-au scos porcii la vânzare pe internet. Metoda este cât se poate de eficientă având în vedere că populaţia oraşelor este în continuă căutare de alimente ecologice sau produse tradiţionale. Nevoia de bani i-a împins pe ţărani să găsească metode prin care pot să fenteze statul. Chiar dacă nu ei sunt marii jefuitori ai României, cel puţin se mulţumesc că, vânzându-şi animalele pe internet, scapă de taxe. În plus, piaţa comerţului cu amănuntul, şi aşa zdruncinată de criza financiară, este din ce în ce mai ameninţată de comerţul online. Cumpărăturile pe internet câştigă de la an la an mai mult teren. Chiar şi crescătorii individuali de porcine lasă în planul secund expunerea animalelor în cadrul târgurilor şi se adaptează tehnologiei. “Nu este legal să vinzi porcii pe internet, la mica publicitate, atât timp cât nu plăteşti nicio taxă. Fiscul este cel care îi poate amenda dacă nu plătesc taxe. Persoanele care cumpără carne neverificată, de pe internet sau de la colţul străzii, de la persoane neautorizate să vândă, îşi asumă răspunderea”, a declarat directorul executiv al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, dr. Romeu Lazăr.

“VÂND PORCI CRESCUŢI 100% NATURAL” Rubricile de “Mica Publicitate” din mediul online sunt pline de anunţuri ale persoanelor fizice de tipul: “Vând porci pentru sacrificare”; “Vând doi porci crescuţi 100% natural, rasă de carne”; “Vând porci vii, crescuţi ecologic” sau “Vând porci vietnamezi 40-45 kilograme (kg)”. Preţul de vânzare pentru porcii vii este mai mare decât cel de anul trecut. Dacă în 2010, porcii vii se vindeau cu 7-8 lei/kg, anul acesta, porcii se vând cu 10 lei/kg, însă preţul diferă în funcţie de vârsta animalelor. Cu cât porcul este mai tânăr, cu atât preţul creşte. Dacă ţăranii nu reuşesc să-şi vândă marfa până aproape de Naşterea Domnului, cu siguranţă vor prefera să scadă din preţ decât să rămână cu porcii în ogradă. Porcii vietnamezi se vând pe internet puţin mai scump, 12 lei/kg.

SACRIFICIU ÎN CURTEA VÂNZĂTORULUI, DAR CU BUTELIA DE ACASĂ Ţăranii dau asigurări că au crescut animalele cu iarbă şi cereale din producţia proprie şi că nu au folosit niciun fel de furaje. În plus, cumpărătorul are posibilitatea să-şi rezerve animalul, astfel va fi sigur că nu va rămâne fără porc de Crăciun. Se plăteşte un avans de câteva sute de lei, iar restul de bani se achită în momentul livrării. Ţăranii îşi cunosc bine clienţii. Cei care le vor cumpăra porcii sunt oameni care locuiesc la oraş, la bloc, sau persoane care locuiesc în străinătate şi vin acasă de Sărbători. Astfel, ţăranii uimesc pe toată lumea, ei oferind servicii complete. Dacă e nevoie, după ce animalul este cumpărat, vânzătorul poate sacrifica animalul, la cerere, chiar în curtea lui. În acest caz există, totuşi, o condiţie: cumpărătorul trebuie să vină cu o butelie de aragaz. “Am doi porci de vânzare, unul de 120 kg şi unul la 170 kg, cam la un an fiecare. I-am crescut ca pentru mine, cu iarbă şi porumb. Dacă doriţi pot să vi-l sacrific eu şi vi-l şi pârlesc, dar să veniţi cu o butelie”, a declarat un vânzător de porci din comuna Corbu, judeţul Constanţa. Potrivit legii, comerţul “la negru” pe care îl întreprind ţăranii este ilegal. “Oamenii care deţin până la trei porci sunt obligaţi să-i sacrifice pentru consumul în familie, iar cei care au mai mult de 20 de porci trebuie să îi ducă la abatoare. În Constanţa sunt două abatoare, însă dacă crescătorul nu este fermă autorizată, abatorul nu îi primeşte animalele. Până la urmă, în curtea lui, nimeni nu poate fi verificat. Legea interzice sacrificarea porcilor în afara curţilor”, a mai spus directorul executiv al DSVSA Constanţa.