Porcii româneşti, din nou pe pieţele de peste graniţe?

Noua misiune de evaluare a experţilor Comisiei Europene în România, din septembrie 2011, ar putea însemna, pentru România, obţinerea acordului de reluare a exporturilor pe piaţa comunitară cu carne şi produse din carne de porc. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Radu Roatiş, a declarat: \"În ultima misiune efectuată de experţii comunitari, în luna iulie, au fost făcute verificări şi am agreat de comun de acord ca o serie de aspecte tehnice să mai fie revizuite într-o misiune nouă de evaluare care va avea loc, cel mai probabil, în septembrie. Aceasta presupune verificarea măsurilor pe analiza riscului, având în vedere că suntem la graniţa cu statele terţe unde evoluează peste porcină\", a precizat Roatiş. Inspectorii veterinari au făcut deja analize în zonele aflate la graniţa cu Serbia, dar acest lucru ar trebui realizat şi în zona de nord şi la graniţă cu Moldova. \"Sperăm să ieşim în acest an pe piaţa comunitară cu carne şi produse din carne de porc. Trebuie să înţelegem temerile lor, mai ales că pesta porcină este o boală care evoluează de 70 de ani în România şi a afectat populaţii masive de porci. De asemenea, România este o ţară cu 1,54 de milioane de gospodării ale populaţiei, iar virusul pestei porcine a suferit mutaţii de-a lungul anilor şi este mai rezistent. Aceste aspecte sunt greu de acceptat, dar, pe de altă parte, nu poate fi neglijat nici faptul că nu mai avem cazuri de pestă în România, că facem recoltări permanente şi că am reuşit să facem progrese în ultimii trei ani\", a adăugat şeful ANSVSA.

Amintim că livrările de carne şi produse procesate din carne de porc provenind de la firme româneşti au fost interzise pe piaţa UE din anul 2003, întrucât România folosea, pentru eradicarea pestei porcine clasice, vaccinarea porcilor. În 2007, CE a decis să prelungească, până la 31 decembrie 2009, interdicţia impusă firmelor româneşti privind livrările de carne de porc, considerând că pesta porcină nu este încă ţinută sub control. Ultimele focare de pestă porcină din România au fost înregistrate în 2007, în judeţul Timiş, la fermele companiei americane Smithfield, unde au fost sacrificaţi peste 50.000 de porci. În prezent, în România sunt crescuţi 5,3 milioane de porci în ferme mari şi în gospodării ale populaţiei, din care numai 1,4 milioane în exploataţii profesionale.

Consumul anual în România se ridică la circa 11 milioane de porci, acesta fiind asigurat în proporţie de 60% numai din importuri. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, în 2010, importurile de carne de porc proaspătă sau refrigerată a ocupat primul loc în schimburile comerciale cu produse agroalimentare, fiind aduse de pe pieţele intra şi extracomunitare circa 198.914 tone, în valoare de 304,7 milioane euro. Înainte de 1989, în România erau crescuţi aproape 15 milioane de porci.