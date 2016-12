Poroșenko: Suntem încă foarte departe de pace în Ucraina

20:00:53 / 13 Februarie 2015

pacea este garantia pentru Euro.

Sub pericolul unui razboi in apropiere, orice moneda se prabusesete. Pacea in Ucraina este garantia stabilitatii Euro si Europei. La fel pentru lira si franc. Un conflict in extensie le face pe toate instabile, fara valoare si fara viitor. Atunci urmeaza prabusirea.