Poroşenko: Am stabilit cu Klaus Iohannis acordarea de tratament medical pentru militarii ucraineni

Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko a declarat, astăzi, la Kiev, în cadrul declaraţiei de presă comune susţinută cu Klaus Iohannis, că în urma discuţiilor s-a stabilit acordarea de tratament medical de către România şi Germania, soldaţilor ucraineni. Întrebat dacă Ucraina a cerut sprijin militar, din partea României, preşedintele Ucrainei a declarat, vorbind în engleză, că Ucraina are contracte de furnizare de arme defensive cu 11 state europene, precizând că nu doreşte să specifice niciun nume de ţară. Poroşenko a mai spus că Ucraina a stabilit cu mai multe state europene antrenarea forţelor sale armate. ”Ieri, în Berlin, şi astăzi, cu domnul preşedinte Iohannis, am decis acordarea de tratament medical pentru soldaţii ucraineni, atât în Germania cât şi în România”, a anunţat Poroşenko. Poroşenko a mai spus că ”Ucraina este o ţară independentă, cu drepturi suverane de a-şi îmbunătăţi capabilităţile militare ale armatei”. ”Aici nu este vorba în mod particular despre acest conflict, pentru că noi suntem o ţară a păcii şi eu sunt un preşedinte al păcii, dar noi vrem să clădim un sistem de securitate, în cooperare cu ţările Uninii Europene, pentru că noi apărăm, aici, nu doar suveranitatea şi integritatea teritorială ci şi libertatea europeană şi democraţia europeană, precum şi securitatea europeană. Şi cred că toate ţările europene înţeleg pe deplin acest lucru”, a mai declarat Poroşenko.