Poroşenko nu se opune referendumurilor pe tema autonomiei în estul Ucrainei

Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, a anunţat că nu se opune organizării unor referendumuri pe tema autonomiei în regiunile estice afectate de conflictul separatist. Rebeliunea armată din regiunile Doneţk şi Lugansk, izbucnită în martie 2014, s-a soldat până acum cu peste 6.000 de morţi. Rebelii au solicitat de la început organizarea unor referendumuri pro-autonomie, dar revendicările fuseseră respinse de administraţia de la Kiev. Petro Poroşenko s-a întâlnit luni cu membrii comisiei parlamentare pentru revizuirea Constituţiei, explicând că, dacă această structură va permite organizarea referendumurilor, el nu va avea obiecţii. Însă insurgenţii consideră că gestul preşedintelui nu are nicio valoare, explicând că nu mai vor autonomie, ci independenţă. ”Inamicul foloseşte ideea federalizării ca pe o armă biologică, în încercarea de a distruge unitatea Ucrainei”, a denunţat preşedintele ucrainean, referindu-se la Rusia. ”De ce stărui asupra ideii federalizării? Pentru că este ca o infecţie, ca o armă biologică, impusă Ucrainei din afară. Bacilii ei încearcă să lovească Ucraina şi să ne distrugă unitatea. Sunt sigur că nu vom permite acest lucru”, a subliniat şeful statului. El a mai spus că agresorul a încercat să impună federalizarea Ucrainei, dar, văzând că acest lucru nu este posibil pe cale paşnică, a decis să recurgă la mijloace militare. ”Ucraina se va inspira din experienţa Poloniei în privinţa descentralizării, ceea ce va permite Kievului să devină unul dintre liderii UE”, a apreciat premierul Arseni Iaţeniuk în cadrul primei reuniuni a Comisiei Constituţionale.

Puterile în Ucraina vor fi descentralizate, însă nu şi apărarea, securitatea sau politica externă, a anunţat preşedintele ucrainean, în prima reuniune a Comisiei Constituţionale. Comisia a fost creată cu scopul de a prezenta reforme constituţionale ca răspuns la solicitări internaţionale, în urma rebeliunii din estul ţării. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a îndemnat Kievul să se pună de acord asupra reformelor cu insurgenţii, care s-au plâns că nu au fost incluşi în proces. Liderul separatist Andrei Purghin a subliniat că planul de pace agreat pentru estul Ucrainei include mai multă autonomie pentru regiunile Doneţk şi Lugansk, însă a apreciat că Guvernul central intenţionează să se opună. Lavrov a cerut, de asemenea, atât relaţii economice speciale între Rusia şi estul Ucrainei, cât şi o decizie cu privire la problema limbii în regiunea controlată de separatişti, o zonă în care numeroşi locuitori vorbesc rusă şi ucraineană. Poroşenko i-a răspuns că ucraineana va rămâne limba oficială. Şeful statului a respins, în plus, federalizarea ca soluţie propusă de către ruşi la conflict, subliniind că ”Ucraina a fost, este şi va fi un stat unitar”.

SCHIMB DE PRIZONIERI SUSPENDAT Schimbul de prizonieri între Kiev şi rebelii din regiunea Donbas a fost suspendat, iar Ucraina are nevoie să creeze o entitate specială care să se ocupe de această problemă, a anunţat fostul preşedinte Leonid Kucima. De asemenea, Kucima şi-a exprimat optimismul faţă de posibilitatea obţinerii unor acorduri cu privire la retragerea armamentului de calibru sub 100 de milimetri de pe linia de contact din estul Ucrainei. ”Tocmai am discutat această propunere a părţii ucrainene”, a spus el luni. ”Putem adăuga acestor arme grele tancuri, mortare de calibrul 82 de milimetri şi tot armamentul de calibru sub 100 de milimetri”, a apreciat oficialul, adăugând că rebelii separatişti sunt mai mult sau mai puţin încântaţi de propunere.