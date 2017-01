Porsche-ul lui Stila Sarafu, incendiat!

Reglare de conturi în lumea interlopă a Constanţei! Ieri dimineaţă, maşina lui Stila Sarafu, membru al grupării „Spaniolu“, a fost incendiată. „Am ajuns acasă în jurul orei 04.00. Am parcat maşina în apropierea blocului, iar când am ajuns în casă, am auzit un vecin care ţipa la un tânăr să plece. După câteva secunde s-a declanşat alarma de la maşina mea. Am coborât imediat, iar când am ajuns în apropierea maşinii am văzut lângă ea aruncat un ciocan şi o cutie cu chibrituri. Mi-au spart geamul de la şofer şi au aruncat în interior o sticlă incendiară tip Molotov“, a declarat Stila Sarafu. Un echipaj al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ a intervenit pentru stingerea incendiului, însă, până la sosirea pompierilor, mai mulţi locatari împreună cu proprietarul maşinii au reuşit să stingă flăcările. Focul a mistuit aproape în totalitate bordul autoturismului Porsche Cayenne, cu numărul de înmatriculate CT 66 STY, cât şi tapiţeria. Paguba este însă foarte mare având în vedere că maşina nu era asigurată. „Vroiam să o vând să îmi iau o maşină mai bună. De aceea, nu am mai plătit asigurarea care a expirat în urmă cu doar câteva zile. Cred că incendiatorii ştiau asta“, a adăugat Stila Sarafu. Atât Sarafu cât şi apropiaţii acestuia spun că cei care au pus la cale această acţiune fac parte din gruparea rivală „Fraţii“ şi că, dacă poliţia nu îi va prinde pe autori, ei îşi vor face singuri dreptate. Membrii clanului „Spaniolu“ spun că, în ultimii ani, gruparea adversă le-a incendiat cel puţin cinci autoturisme, fiecare în valoare de peste 50.000 de euro. Cu toate că până acum niciunul dintre incendiatori nu a fost prins, Stila Sarafu este încrezător de această dată şi susţine că piromanul va fi identificat pe baza probelor ADN de pe ciocan şi chibrit.