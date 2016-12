Port turistic la 2 Mai

Unul dintre proiectele importante pentru Primăria comunei Limanu este cel al Portului Turistic de la 2 Mai. Documentaţia necesară proiectului a fost finalizată încă din 2009, însă abia anul trecut a intrat în vizorul Guvernului, care, prin Hotărârea 120, a introdus proiectul la finanţare, prin Ministerul Dezvotării. „Poate că acum am fi vorbit despre finalizarea lucrărilor la acest proiect important pentru comuna noastră. Am încercat în mai multe rânduri să obţinem finanţare, însă abia anul trecut am reuşit acest lucru. Imediat ce a fost aprobat de Ministerul Dezvoltării şi am semnat contractul de finanţare am şi demarat procedurile de organizare a licitaţiei de atribuire a lucrărilor. În cele din urmă, am reuşit să finalizăm şi această etapă, de care ne era oarecum frică, cunoscând tendinţele de contestare a licitaţiilor. Am scăpat şi de acest lucru, lucrările fiind atribuite celor de la SC Deltacons SA Tulcea”, a declarat primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea. El a precizat că valoarea proiectului este de peste 7,5 milioane de euro. „Aşteptăm acum ca Ministerul să ne dea şi banii pentru demararea lucrărilor. În orice caz, societatea care a câştigat licitaţia se va apuca de proiectare, care cred că va dura până spre mijlocul lunii aprilie. Imediat după finalizarea părţii de proiectare se va trece la execuţia propriu-zisă a lucrărilor, constructorul având 18 luni la dispoziţie pentru a finaliza lucrările”, a spus Urdea. El a precizat că noul port turistic va fi amenajat pe locul actualei pescării din 2 Mai. „Acolo este acum un fel de port, dar folosit doar de pescari. În zonă vor fi efectuate lucrări de reabilitare, amenajare şi extindere astfel încât la finalizarea lucrărilor să poată acosta ambarcaţiuni turistice, dar şi pescăreşti”, a mai spus primarul. El a adăugat că speră ca, prin finalizarea acestui proiect, să crească numărul de turişti, lucru care ar însemna venituri la bugetul local.