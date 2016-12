Portbagaj plin cu peşte

11:40:28 / 30 Aprilie 2014

Stii ce e penibil? A inrccea sa il schimbi pe celalalt nestiind macar ce gandeste. Eu am un avantaj: am fost si ateu, si agnostic, as fi fost in stare sa ma lupt cu toata lumea pentru a dovedi lipsa vreunui element spiritual in universul nostru material. Credeam ca le dau lectii credinciosilor doar pentru ca le citisem cartile de care erau obsedati si care erau pline de inexactitati. Si stii ce am descoperit? Ca un om religios poate sa arunce Biblia la gunoi, ca tot nu pierde punctul fix pe care se sprijina universul. Ai putea sa spui asta si despre omul de stiinta? (btw, tot te-ai referit la gravitate, dar nu mi-ai spus care din ele. Ca aia in numele careia ar fi jurat Newton acum 300 de ani nu mai e valabila de la Einstein iar teoria generala a relativitatii nu a fost nici astazi corelata cu cea a cuantelor. Nu numai cartile, dar si teoriile stiintifice ajung la gunoi dupa cativa ani. Nu ma intelege gresit, cred ca stiinta e buna pentru ca e o metoda evolutiva de a investiga si reda intelegerii umane bucati dintr-un puzzle urias. Nu e deloc ostila credintei )Religia este unica sursa de moralitate, I'm afraid. Nu e buna situatia asta, dar nu avem alte instante morale cu care sa lucram. Cel mult acceptam dominatia regulilor societale, dar acelea nu acopera decat modul in care socializam. Sa-ti dau un exemplu. Statul iti poate impune sa nu iti lovesti vecinul, dar nu te poate forta sa il iubesti; iti poate impune sa nu furi, dar nu te va face sa dai dezinteresat la altii. Nu esti imoral ca ateu; esti doar amoral. Crezi ca sentimentele si trairile personale sunt umori ale corpului, simple fenomene anatomice ce nu necesita explicatii divine. Dar te tradeaza lumea in care traim. Si care e destul de spirituala pentru orice ateu. Ma indoiesc ca reusesti sa-ti tratezi sentimentele cu rigoare stiintifica te lasi de multe ori prada lor. Ceea ce nu il demonstreaza pe Dumnezeu, dar ne arata ca avem multe de invatat de la oamenii religiosi.Nu te-ai iritat din cauza asta. Stii prea bine de ce te enerveaza religia. Nu ai nimic cu oamenii credinciosi, ci cu elementele exterioare ale ritului. Care sunt enervante si pentru noi, sa stii. Nu frecventez biserica, nu ma afund in cantarea psalmilor, nu serbez sarbatorile religioase. Pur si simplu nu i-am gasit urma lui Dumnezeu acolo.