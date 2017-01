Portcontainer gigant la Agigea

Cea mai mare navă portcontainer care a tranzitat vreodată Marea Neagră şi a făcut escală în porturile maritime româneşti va acosta, astăzi, în Portul Constanţa Sud – Agigea, în dana 121 - 122 a terminalului de containere. „MSC Stella” are 304 metri lungime şi o capacitate de 6.730 Teu-uri. Deoarece lungimea vasului depăşeşte 300 metri liniari, la trecerea prin strîmtoarea Bosfor nava va primi asistenţă din partea unor remorchere de mare putere şi a autorităţilor turceşti. „MSC Stella” este o navă construită de Mediteranean Shipping Company (MSC), al doilea armator din lume care operează containere, şi va deservi linia MSC Tiger Service, între Asia şi Marea Neagră. „Anul trecut am înlocuit navele de 5.000 TEU-uri care făceau legătura cu statele din Orientul îndepărtat cu zece vapoare de peste 6.000 TEU-uri capacitate care au fost construite special pentru Marea Neagră avînd o lungime de 299,98 metri, adică cu doi centimetri mai puţin decît maximul admis în Strîmtoarea Bosfor, cu excepţia navei MSC Stella care are 304 metri”, a declarat directorul firmei MSC în România, Gheorghiţă Petrache. Primul portcontainer gigant care a acostat în terminalul de la Agigea a fost MSC Vanessa, în luna iulie a anului trecut.

În terminalul din Portul Constanţa Sud – Agigea, „MSC Stella” va descărca 1.591 de containere cu mărfuri generale şi va încărca alte 1861. „Portcontainerele sînt cele mai scumpe nave. Pentru o zi de operare plătim chirie CSCT-ului, 150.000 USD”, a explicat Gheorghiţă Petrache. În lume, cele mai mari portcontainere aflate în circulaţie au o capacitate de 9.500 TEU, în prezent fiind în construcţie unul de 13.000 TEU. „La CSCT se pot opera nave cu pescaj de cel mult 14 metri, cea mai mare adîncime din Portul Constanţa exact cît au cele zece nave care deservesc linia MSC Tiger Service. Abia de anul viitor se vor face lucrări de investiţii care să permită operarea unor nave mai mari de atît”, a precizat Gheorghiţă Petrache.