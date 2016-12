„Porţi deschise” la Parlament

La cea de a V-a ediţie a evenimentului „Porţi deschise pentru copii”, organizat cu ocazia zilei de 1 iunie, la Palatul Parlamentului, preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a prezentat unui număr de aproximativ 2.000 de elevi sala de şedinţe a deputaţilor şi a senatorilor, precum şi biroul său. Zgonea le-a explicat care este rolul Parlamentului şi condiţiile de protocol pe care trebuie să le respecte senatorii şi deputaţii: „Aici se fac legi mai bune pentru cetăţenii români. Nimeni nu are voie să vorbească din bancă, dar mai vorbesc nişte parlamentari. Nimeni nu are voie să vorbească urât. Dacă vorbeşte cineva urât, este aici un buton care blochează microfonul“. În plus, şeful deputaţilor le-a spus copiilor că în Parlament se aplică aceleaşi reguli de conduită ca şi la şcoală. „Dacă la sfârşit iei numai note de 10, primeşti laude şi iei un premiu, iar dacă vorbeşti în timpul orei, dacă faci prostioare, iei o sancţiune, iei un 2 sau te scoate la colţ“, a declarat Valeriu Zgonea. La eveniment, elevii au avut ocazia să facă poze la prezidiu, alături de preşedintele Camerei. În circuitul turistic au fost incluse Cabinetul preşedintelui Camerei Deputaţilor, sala de plen, sălile „Mihai Viteazul“ şi „C.A. Rosetti“, precum şi sala de primiri oficiale „I.G. Duca“.