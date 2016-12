Porţi deschise la fabrica de magiun de la Topoloveni

În ciuda faptului că România se poate lăuda cu nenumărate produse tradiţionale, care fac deliciul turiştilor, şi nu numai, în ţara noastră există un singur produs protejat la nivel european: celebrul magiun Topoloveni. Ieri, fabrica de magiun Sonimpex Serv. Com. din Topoloveni, judeţul Argeş, şi-a deshis porţile, permiţând clienţilor fideli, dar şi potenţialilor parteneri de afaceri să urmărească „pe viu” procesul prin care prunele se transformă în delicatesa recunoscută la nivel internaţional. „Am venit în întâmpinarea celor care au dorit, de-a lungul timpului, să viziteze fabrica şi să observe procesul de producţie al magiunului. În acest fel, vor putea vedea personal că magiunul pe care îl producem este 100% natural, fără zahăr sau conservanţi”, a declarat Diana Sonia Stanciulov, unul dintre proprietarii fabricii. La eveniment a fost prezent şi ministrul Turismului, Elena Udrea, care a promis că va face tot posibilul pentru a promova producătorii tradiţionali în cadrul lanţurilor hoteliere. „Această fabrică a fost modernizată prin intermediul fondurilor europene, ceea ce demonstrează că un proiect bun poate atrage fonduri”, a declarat Elena Udrea. „Nu se poate vorbi despre promovarea turismului fără să fie incluse în acest domeniu şi produsele tradiţionale”, a adăugat proprietarul fabricii de magiun. Fabrica de la Topoloveni are o capacitate de producţie de 500 de tone pe an. În prezent, 85% din producţie este reprezentată de magiunul de Topoloveni şi de dulceţuri, aici fiind fabricate şi conserve din legume.

BOC, UDREA ŞI BORCANUL CU MAGIUN. Ministrul Turismului a primit mai multe borcane cu magiun din partea proprietarilor, spunând că îi va da să guste din acesta şi premierului Emil Boc, a cărui zi de naştere a fost ieri.