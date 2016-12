Portia de Rossi, părăsită pentru cumnata ei

Se ştia că actriţa americană Portia de Rossi nu are o viaţă uşoară, dar nici aşa cum apare în cartea sa intitulată ”Unebearable Lightness: A Story of Loss and Gain”. Actriţa din serialul ”Ally McBeal” dezvăluie în carte cel mai traumatizant episod al vieţii ei: fostul soţ, Mel Metcalfe, a părăsit-o în anul 1999, pentru cumnata ei, Renee Kappos, soţia fratelui ei mai mare, Michael. ”După ce m-a părăsit soţul, fratele meu a venit să stea cu mine. Soţul meu plecase cu soţia lui! Ne-am hotărât atunci să ne ţinem companie unul altuia. Am plecat în Mexic, să uităm de necazuri şi să bem margarita”, a povestit soţia realizatoarei de televiziune Ellen de Generes. Fostul soţ al Portiei de Rossi şi cumnata ei s-au căsătorit, iar actriţa şi-a găsit fericirea alături de o femeie...