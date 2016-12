Portocala contraperformantă

Raportul pe 2010 al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV), care arată că, în timpul guvernării social - democrate, condiţiile de viaţă ale cetăţenilor sunt considerate mai bune decât cele asigurate de guvernarea de dreapta, l-au făcut pe fostul premier al României Adrian Năstase să spună că guvernarea de dreapta merge „cu ochii închişi pe contrasens”, iar PSD are motive arhisuficiente pentru ca, la toamnă, să încerce să dărâme Guvernul Boc. În viziunea lui Năstase, miza pentru social democraţi este reînvierea ideii de stat social. Năstase arată că, în pofida indicatorilor statistici incontestabili, există în continuare suficiente voci care se încăpăţânează să mintă, spunând că guvernarea de dreapta, „adică circul pe care îl avem cam din 2005 încoace”, a fost mai performantă decât cea de stânga. În plus, arată fostul premier, satisfacţia faţă de viaţa politică a scăzut dramatic din 2006, explicând această tendinţă prin faptul că cetăţenii nu au resimţit efectele creşterii economice începute încă din anul 2000, doar la presiunile PSD guvernarea de dreapta acordând măriri de pensii şi salarii. 80% din populaţie crede că ţara este condusă rău (29%) sau foarte rău (51%), faţă de 46% în 2003 ori 49% în 2006, mai citează Năstase din raportul ICCV. „Ce face Băsescu într-o astfel de situaţie? Nimic. Le spune românilor că habar n-au ce e bine pentru ei şi că doar guvernarea ştie acest lucru”, notează fostul premier. „România are nevoie nu doar de o strategie de securitate naţională, evident una în care presa nu are ce să caute, ci şi de o strategie de securitate socială, în care pericolele să fie definite clar şi în care mecanismele de apărare să fie bine operationalizate şi fundamentate”, scrie Năstase pe blog. El explică faptul că statul social - cel care percepe taxe şi impozite şi oferă în schimb servicii accesibile şi de calitate - nu trebuie confundat cu ideea de stat paternalist, care creează dependenţi şi asistaţi. În altă ordine de idei, Năstase susţine că anticipatele ar fi o soluţie bună şi pe plan financiar, pentru organizarea alegerilor fiind nevoie de 100 de milioane de lei, în timp ce PDL şi Emil Boc sunt gata să dea 40 de milioane de lei pentru a-şi asigura, prin mită parlamentară, puterea.