Portocaliii constănţeni sunt pentru tăieri

Moţiunea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a trece de Parlament, chiar dacă voturile în favoarea moţiunii au fost mai multe decât cele împotriva ei. Senatorul PSD de Constanţa, Alexandru Mazăre a declarat că, prin votul de ieri, s-a consfinţit planul Guvernului de a tăia salariile şi pensiile. “Din nefericire, Guvernul rămâne în funcţie, iar salariile şi pensiile vor fi tăiate. Cei doi parlamentari ai minorităţilor din Constanţa, Amet Aledin şi Ibram Iusein au dat dovadă de laşitate prin abţinerea la vot, abţinere care de fapt a fost un vot pentru Guvernul Boc. Îi aştept la Constanţa să le spună celor care i-au votat că au fost de acord cu tăierea salariilor şi pensiilor. PDL a reuşit să adune voturile necesare prin şantaj, trădare şi corupţie, promiţând grupului independenţilor şi minorităţilor diferite avantaje. Guvernul Boc nu trebuie să uite că tot ceea ce este construit pe trădare, şantaj şi corupţie se va prăbuşi foarte repede”, a declarat Alexandru Mazăre. Senatorul PSD Nicolae Moga a afirmat că, prin votul dat moţiunii, Guvernul Boc nu mai are nicio legitimitate în faţa Parlamentului. “A fost o zi tristă pentru mine, în care am asistat la o dezbatere murdară, în care fondul problemei a fost uitat şi s-a trecut la acuze total lipsite de substanţă”, a declarat Moga. Deputatul liberal constănţean Gheorghe Dragomir crede că ieri a fost dat un semnal puternic prin care se anunţa prăbuşirea Guvernului Boc. “Acest Guvern nu mai are multe zile, pentru că s-a văzut că oamenii încep să plece de lângă Puterea actuală. Odată cu producerea efectelor acestor legi vor apărea manifestări spontane pe care nu le-am mai văzut până acum în România după 1990. Cred că Traian Băsescu îl va demite în cele din urmă pe Emil Boc dar mai târziu, pentru că şi-a dat seama că acest partid este sortit pierzaniei”, a declarat Dragomir. De cealaltă parte, parlamentarii democrat liberali constănţeni au susţinut Guvernul Boc şi au fost de acord cu scăderea pensiilor şi salariilor. “Am votat împotriva moţiunii de cenzură, pentru ca guvernul Boc să rămână în funcţie. Am spus Guvernului că acum trebuie să vină cu proiecte reale de reducere a cheltuielilor în aparatul bugetar prin reorganizarea ministerelor şi a agenţiilor. Trebuie să facă acest lucru cât mai repede, şi nu doar pe hârtie. A fost un semnal puternic din partea parlamentarilor PDL, un ultimatum dat Guvernului şi chiar conducerii PDL, care dacă nu îşi va respecta promisiunile va pleca”, a declarat Maria Stavrositu. Deputatul PDL de Constanţa Zanfir Iorguş a declarat că în cazul în care nu se fac reduceri reale de cheltuieli la nivel bugetar, va fi primul care va cere demisia guvernului pe care ieri l-a susţinut votând împotriva moţiunii de cenzură.