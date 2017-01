Portocaliii, racheţi pe drumurile publice la Ghindăreşti

Scandal cu cîntec în Săptămîna morţilor la Ghindăreşti. Cu două zile înainte de cel de-al doilea tur de scrutin pentru desemnarea primarului din Ghindăreşti, care va avea loc duminică, Alianţa DA a făcut valuri în comună. După ce, în primul tur de scrutin, candidatul PSD, Vasile Gavrilă, a obţinut cu 23 de voturi mai mult decît adversarul lui portocaliu, Vasile Simion, ambii rămînînd în cursa electorală pentru primărie, conducerea judeţeană a democraţilor l-a desemnat pe vicepreşedintele PD Constanţa, Senol Zevri, să facă ordine pentru portocalii, pentru a garanta victoria Alianţei. Democraţii i-au acuzat pe social democraţi de faptul că înmînează pachete cu alimente electorilor, fapt care contravine Legii electorale nr. 67/2004, şi au anunţat că sînt pregătiţi să acţioneze pentru a stopa un astfel de comportament. Rezultatul?! Ieri, în jurul orei 15,00, la intrarea în sat, un microbuz alb a fost sechestrat de reprezentanţii Alianţei, în frunte cu Zevri. „Am reuşit astăzi să abordăm unul dintre microbuzele cu pachete, împreună cu comandantul Poliţiei Ghindăreşti, agent şef Marian Floroiu. Şoferul nu a reuşit să explice ce este cu marfa din microbuz şi sperăm că, dacă s-a încălcat legea, toţi cei vinovaţi să plătească”, a declarat Zevri. Poliţiştii, chemaţi telefonic de reprezentanţii Alianţei, au constatat că în microbuz sînt mai multe pachete cu alimente şi încălţăminte, ambalate în pungi roşii. În opinia portocaliilor, punga roşie, neinscripţionată în vreun fel, a fost dovada clară că şoferul maşinii făcea campanie pentru PSD! Ca urmare a sesizării făcute de reprezentanţii Alianţei, poliţiştii au escortat microbuzul la Postul local de Poliţie, unde au demarat cercetări pentru a stabili dacă şoferul a încălcat în vreun fel legea electorală.

Şi dă-i, şi luptă, şi luptă şi dă-i... După îndelungi cercetări, s-a constatat că pachetele „de campanie” nu erau decît... pomana pe care a vrut să o împartă la biserică Boris Lintarov, fiul fostului primar, Ilie Lintarov, care a decedat în decembrie anul trecut. Ieri, de la 14.00 la 17.00, în biserica de rit vechi din sat a fost oficiată o amplă slujbă de pomenire a celor care nu mai sînt, cu ocazia Săptămînii morţilor, după care, potrivit datinii, fiecare sătean trebuie să împartă de pomană. Boris Lintarov nu a mai apucat să facă acest lucru în memoria tatălui său, pentru că pachetele pe care trebuia să le distribuie au fost suspectate de reprezentanţii Alianţei că ar fi pachete electorale... “Am primit o donaţie de la o persoană care doreşte să rămînă anonimă, care mi-a dat cîteva pachete pe care să le împart la biserică în memoria tatălui meu. A venit microbuzul care mi-a fost trimis, însă l-au oprit ăştia care fac propagandă pe aici”, a povestit tînărul de doar 19 ani, Boris Lintarov, care nici măcar nu este înscris în vreun partid.

După cîteva ore în care maşina a fost reţinută, şeful de post din Ghindăreşti, agent şef Marian Floroiu, a confirmat că se fac cercetări, însă nu a spus nimic despre rezultatul acestora. De la poliţiştii care se aflau aseară la post am aflat însă că ceea ce s-a întîmplat la Ghindăreşti nu se constituie în infracţiune sub incidenţa Legii 67/2004, întrucît şoferul microbuzului nu împărţise niciun pachet şi se afla în trafic cînd a fost oprit. Şoferul, Alexandru Constantin, a afirmat că îi va chema în instanţă pe reprezentanţii Alianţei care l-au forţat să oprească. „Am să fac plîngere împotriva celor de la Alianţă pentru că mi-au sechestrat maşina. La intrarea în Ghindăreşti am fost blocat de două maşini inscripţionate cu Alianţa DA şi am fost obligat de către mai multe persoane să deschid maşina şi să le arăt ce este în interior. Am adus alimente ca donaţie pentru o persoană din localitate. Nu am nici o inscripţie pe maşină şi am nimerit într-o campanie cu care nu am nicio legătură. Cei de la Alianţă au cerut să vină poliţia, care mi-a cerut documentele şi m-au chemat la secţie pentru declaraţii la spusele celor de la Alianţă, care afirmă că aş face campanie electorală. Ei susţin că ţin cu PSD pentru că în maşină aveam sacoşi roşii care nu sînt inscripţionate. Dar ce mai ziceau dacă aveam sacoşi albastre sau verzi?!”, a spus şoferul. El a mai povestit că a fost oprit ca în filmele cu poliţişti texani, o maşină blocîndu-i strada în faţă, iar o alta fiind trasă în spate, de-a curmezişul carosabilului, imediat ce a oprit microbuzul. Dacă şoferul va depune plîngere, cei din Alianţă care au participat la această acţiune “demnă” de racheţi – sechestrare de persoane şi bunuri - riscă să tragă ponoasele după gratii. Şeful de post a declarat că persoanele de la Alianţă care au oprit maşina în trafic nu aveau niciun drept să facă acest lucru. Nici măcar jandarmii nu au dreptul să oprească maşinile în trafic, fără ajutorul poliţiştilor. “Cei care au oprit microbuzul erau de la Alianţă şi nu aveau nici un drept să facă acest lucru. Dacă se va depune plîngere, se vor continua cercetările”, a afirmat Marian Floroiu.