Portocaliii vor să controleze tot

Comisiile juridică şi pentru drepturile omului din Senat au decis, ieri, să elimine din categoria celor care au obligaţia declarării averii şi intereselor a preşedinţilor, vicepreşedinţilor, secretarilor şi trezorierilor federaţiilor şi confederaţiilor sindicale, incluse în textul votat de Camera Deputaţilor. Discuţiile au pornit de la un amendament propus de senatorii PDL, care au dorit o reglementare mai largă faţă de cea adoptată la Camera Deputaţilor, astfel ca sub incidenţa ANI să intre toţi preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii sindicatelor, precum şi ai uniunilor sindicale, nu doar cei ai federaţiilor şi confederaţiilor sindicale. Senatorul PSD Dan Şova a considerat că sindicatele nu au de ce să intre printre categoriile aflate sub dispoziţiile Legii ANI şi a susţinut că amendamentul colegilor de la PDL este „o formă de intimidare”. Liderul CNSLR Frăţia, Marius Petcu, prezent la lucrări, a criticat faptul că reprezentanţii PDL propun ceva ce preşedintele partidului lor, Emil Boc, nu susţine. Potrivit lui Petcu, includerea tuturor liderilor sindicali reprezintă „o şicană suplimentară” când credea că s-a înţeles că sindicaliştii nu folosesc banii publici. În plus, Petcu a adăugat că, în discuţiile de duminică, de la Palatul Cotroceni, i s-a spus clar că trecerea sindicaliştilor într-un text de lege „e absolut deplasată”. Şova a intervenit susţinând că ceea ce a decis Camera, adică includerea liderilor federaţiilor şi confederaţiilor sindicale, trebuie eliminat cu totul şi în niciun caz nu trebuie lărgită sfera. În final, cu opt voturi pentru, cinci împotrivă şi o abţinere s-a eliminat cu totul prevederea privind liderii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale. Pe de altă parte, senatorii din Comisii au respins amendamentul senatorului PNL Paul Ichim care cerea includerea între categoriile celor care intră în vizorul ANI şi a clerului şi a ofiţerilor din armată, începând cu gradul de căpitan. De asemenea, nici jurnaliştii nu vor trebui să-şi depună declaraţiile de interese aşa cum a propus, printr-un amendament, senatorul PDL Iulian Urban. La propunerea preşedintelui Comisiei juridice, Toni Greblă (PSD), s-a votat ca declaraţiile de avere la numirea şi la plecarea dintr-o funcţie dintre cele care intră sub incidenţa Legii să fie depuse nu în termen de 15 zile, ci de 30 de zile. Senatorii din Comisii au adăugat şi o menţiune, anume că declaraţiile de avere se întocmesc, în cazul veniturilor, pe anul fiscal anterior, precizându-se ca dată 31 decembrie.