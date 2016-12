Portofel uitat pe o bordură

S-a aşezat pe bordura trotuarului să se odihnească, în aşteptarea autobuzului 100, a pus lângă el portofelul şi o mapă plină cu documente, iar la sosirea mijlocului de transport în comun a plecat cu... mâna goală. Aurel Munteanu, de 51 ani, din Lumina, era aşa de obosit încât nu şi-a dat seama că şi-a pierdut portofelul şi mapa până când nu a fost sunat de soţia sa. Totul s-a întâmplat sâmbăta trecută, în jurul orei 17.00, în apropierea supermarketului Kaufland, din Constanţa. În urma bărbatului, a trecut prin zonă plt. Cazacu Daniel, subofiţer în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa, aflat în patrulare, şi a observat lucrurile uitate pe bordură. „Am oprit un trecător pentru a-l lua ca martor asistent şi, împreună, am controlat portofelul şi mapa. Am găsit în interiorul portmoneului un permis de conducere, o legitimaţie de serviciu, un permis de pescuit, un card bancar, codul PIN al acestuia scris pe o hârtie, fluturaşul de salariu şi o carte de vizită a unei femei. Am sunat la numărul de telefon de pe cartea de vizită şi mi-a răspuns chiar soţia proprietarului”, a declarat plt. Cazacu. Alertată de jandarm, femeia şi-a sunat soţul, care tocmai se pregătea să urce în microbuzul de Lumina. În momentul în care a auzit că şi-a pierdut portofelul şi mapa cu acte, bărbatul a intrat în panică. În maxim jumătate de oră, el a ajuns în faţa supermarketului Kaufland, unde s-a întâlnit cu jandarmul, care i-a restituit bunurile pierdute. „Bărbatul i-a mulţumit plt. Daniel Cazacu pentru operativitatea de care a dat dovadă şi a depus o scrisoare de mulţumire la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Constanţa, mr. Sorin Trancă. Oamenii legii atrag încă o dată atenţia posesorilor de carduri bancare să nu mai ţină în portofel codul PIN alături de card, în caz contrar riscând să rămână cu conturile bancare goale.