Portofoliul elevilor, criticat de părinţi

Pentru elevii care sunt, în prezent, în clasa a IV-a, noua Lege a Educaţiei aduce schimbări majore. Una dintre cele mai importante o reprezintă introducerea portofoliului educaţional, un sumar al tuturor evaluărilor din viaţa şcolară a elevului. Portofoliul educaţional va fi ilustrat printr-o „carte de identitate şcolară“, document ce va cuprinde note, activităţi extraşcolare şi modul în care elevii se poartă la şcoală. În timpul celor nouă clase obligatorii, elevii vor fi evaluaţi în funcţie de competenţe, măsurate pe tot parcursul vieţii şcolare, vor învăţa conform unor planuri individuale, iar rezultatele lor vor fi acumulate în acest portofoliu educaţional, care va cuprinde, potrivit legii, totalitatea diplomelor şi certificatelor obţinute în urma evaluărilor şcolare, dar şi în urma unor activităţi desfăşurate „în contexte de învăţare nonformale şi informale”. La acest capitol sunt trecute diplomele obţinute în competiţii sportive sau certificate care să ateste rezultatele participării la cercuri pe diverse domenii. Portofoliul va conta în proporţie de 70% la admiterea la liceu, prin urmare, elevii vor trebui, fie că au anumite înclinaţii, fie că nu, să participe la diverse activităţi extraşcolare sau să se înscrie în cât mai multe cercuri pentru a putea intra la un liceu bun.

ÎNGROPAŢI ÎN STUDIU. Dacă, pe de-o parte, acest sistem este benefic, încurajând copiii să se implice în diverse activităţi, pe de altă parte, aceste activităţi, împreună cu orarul încărcat de la şcoală, vor face ca timpul liber de care beneficiază elevii să se micşoreze drastic. Noua Lege a Educaţiei introduce, de altfel, evaluări la fiecare doi ani: la sfârşitul anului pregătitor, al clasei a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a. La finalul gimnaziului, elevii vor fi evaluaţi după teste de tip internaţional, prin mai multe probe. Prin urmare, nu este de mirare faptul că majoritatea părinţilor nu sunt de acord cu aceste prevederi, care îi vor împovăra şi mai mult pe copii. „Noi nu am fost de acord cu această variantă, pondere de 70% în admitere. Am cerut ca ponderea să nu fie mai mare de 50%. Cu argumente: pentru a obţine mai mulţi bani, profesorii se luptă pentru a obţine aşa-numite gradaţii de merit. Pentru a le obţine, ei încearcă să aibă dosare cât mai solide, aşa că se ocupă de aceste activităţi extraşcolare. Iar unii au atât de multe, că la un moment dat te întrebi dacă mai fac ore la şcoală. Portofoliul este subiectiv şi nu ştim cât de corectă va fi astfel admiterea în liceu”, a declarat Mihaela Gună, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Părinţi. La rândul său, Cristian Hatu, expert în cadrul Societăţii Academica din România, a declarat că noua Lege a Educaţiei nu este soluţia cea mai fericită: „Mi se pare că forţează puţin notele mari, în decursul desfăşurării studiilor. Poate încuraja corupţia prin meditaţii, chiar dacă meditaţiile sunt încrucişate, având în vedere faptul că era vorba să nu se mai facă cu profesorii de la clasă. În plus, dacă încercăm să-i forţăm pe elevi să înveţe la toate materiile, nu e în regulă. Chiar autorităţile recunosc că programa este stufoasă”.