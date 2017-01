Portret de candidat - Băluţ Lucian

Despre profesorul Băluţ Lucian se poate vorbi foarte mult datorită activităţii extraordinare pe care a avut-o şi o are, ca profesor al Universităţii Maritime Constanţa. Întotdeauna fermecător şi modest, a fascinat zeci de generaţii de studenţi prin cursurile predate. Profesor universitar doctor inginer, Băluţ Lucian are nu mai puţin de 9 cărţi publicate, din care am putea nominaliza -“Tehnici de urmărire radar. Aplicaţii navale” „Componente şi dispozitive electronice” - „Device Modeling for Circuit Analysis” - „Electronică analogică” precum şi un număr impresionant de articole în revistele de specialitate.

Absolvenţii Universităţii Maritime Constanţa îl cunosc cu toţii şi pot aprecia cel mai bine valoarea profesională a lui Băluţ Lucian. A fost ales de două ori Decan al Facultăţii de Electromecanică Navală, Şef de catedră Electrotehnică Electronică şi Informatică Navală. Oricum, discret şi modest cu realizările sale, mulţi nu cunosc faptul că numele sau este nominalizat în publicaţia „Who’s Who” România 2002, recunoscut internaţional prin nominalizarea sa în Cartea „Personalităţile României”, publicaţie editată de „Dunway Publication” Canada, alături de marile personalităţi ale ţării noastre, oameni care s-au remarcat în mod deosebit prin realizările personale. Trebuie să specificăm că este prezent inclusiv în „Dicţionarul Personalităţilor Dobrogene”, editat de editura Ex Ponto Constanţa, pentru că, nu-i aşa? ne mîndrim cu oamenii de valoare ai Dobrogei. Profesorul Băluţ Lucian nu este om de afaceri şi nu a avut niciodată înclinaţii în acest sens. Obişnuit cu studenţii şi mediul academic, pasiunile sale sînt tenisul şi jocul de Bridge la nivel profesionist, joc al minţii la care a avut rezultate notabile, ca finalist, în competiţii de nivel naţional.

În tinereţe, Băluţ Lucian a fost un student cu rezultate excelente la învăţătură, în acelaşi timp fiind însă şi o persoană extrem de sociabilă. Pe vremea aceea, cînd totalitarismul comunist era la cîrma ţării, studentul Băluţ din Regie, căminul D camera 203, a înfiinţat poate primul post de radio clandestin, oferind astfel colegilor săi şi alte surse de informare decît cele oficiale. Neimplicat în politică pînă în 2003, cînd toţi cei care au stat alături de primarul Radu Mazăre şi de actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, au intrat în grup, în Partidul Social Democrat, Băluţ Lucian a fost ales consilier local al municipiului Constanţa, preşedinte al Comisiei nr 4 - Comisia pentru Activităţi Ştiinţifice, Învăţămînt, Sănătate, Cultură, Sport, Culte şi Protecţie Socială. Activitatea sa nu este extrem de cunoscută constănţenilor decît în măsura în care fac parte din aparatul administrativ al instituţiilor specificate. Totuşi, aproape toţi constănţenii trebuie să ştie că Băluţ Lucian a fost matematicianul din spatele algoritmului propus de primarul Radu Mazăre pentru distribuirea caselor ieftine pentru tineri. Programul acesta a revoluţionat sistemul de acordare a locuinţelor prin obiectivitatea reală de alegere. Astfel, garsoniera va putea fi achiziţionată cu aprox. 15.000 de euro, iar apartamentul, cu 30.000 de euro. Construcţia celor 1.044 de locuinţe - 720 apartamente şi 324 garsoniere - a început deja, iar anul viitor, casele vor fi gata. În 2009 va începe construcţia altor 3.000 de case, care vor fi gata peste doi ani, programul continuînd în acelaşi ritm pînă cînd toţi cei care şi-au depus dosare vor beneficia de o locuinţă ieftină. Această realizare extraordinară a fost deja preluată la nivel de proiect şi de celelalte oraşe ale judeţului Constanţa, iar distribuirea lor va fi la fel de obiectivă ca la Constanţa, datorită participării la crearea algoritmului a lui Băluţ Lucian.

În acest moment, Băluţ Lucian este deputat în Parlamentul României şi membru în Comisia pentru Politică Economică, Reformă şi Privatizare. Surprinzător, profesorul universitar, om care nu are nimic de-a face cu afacerile, are un cuvînt greu de spus în privatizarea României. Putem fi siguri de obiectivitatea cu care ia decizii în această comisie, cunoscîndu-i integritatea morală şi dezinteresul pentru mediul de afaceri. De asemenea are şase luări de cuvînt în plen, unde a apărat interesele constănţenilor şi nu mai puţin de 22 de amendamente aduse Propunerii Legislative privind Regimul Juridic al falezelor şi plajelor Mării Negre, patru iniţiative legislative legate de transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Personalitate fascinantă, Băluţ Lucian mai are încă multe de spus în politica românească despre ce şi cum poate proteja interesele locuitorilor judeţului Constanţa în faţa Parlamentului României. Profesionist desăvîrşit, candidatul nostru preferă să construiască atunci cînd ceilalţi se ceartă. E absolut normal să se întîmple aşa, de vreme ce ţara se duce de rîpă, după cum puteţi observa şi singuri, iar singurii politicieni care se gîndesc la binele real al populaţiei au fost şi sînt membrii Partidului Social Democrat. Priviţi în timp şi judecaţi singuri.

Biroul de presă al PSD Constanţa