Portrete cu foiţă de aur ale lui Florin Salam şi Adrian Minune, la Muzeul Ţăranului

Mai multe portrete - realizate în ulei pe pânză şi decorate cu foiţă de aur - ale unor cântăreţi, printre care se numără Goran Bregović, Florin Salam şi Adrian Minune, vor fi prezentate în expoziţia artistului George Vasilescu, care va fi vernisată la Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Capitală, pe 2 iulie. Potrivit directorului general al instituţiei muzeale, Virgil Ştefan Niţulescu, "această expoziţie are un caracter ironic la adresa celor portretizaţi acolo. Este o expoziţe a unui artist care are o privire ironică asupra acestei lumi. Nu este o expoziţie care să-i glorifice, dimpotrivă". Tablourile au o dimensiune de 150x150 de centimetri, sunt realizate în ulei pe pânză, cu foiţă de aur, potrivit informaţiilor de pe pagina de Facebook a artistului. Artistul de etnie rromă George Vasilescu s-a născut în 1984, la Ploieşti. La vârsta de 15 ani, aflat într-o excursie în Franţa, a decis că doreşte să devină artist şi a urmat cursuri de desen în oraşul natal. A fost inspirat de Michelangelo Merisi da Caravaggio şi Frans Hals. Apoi, a început să studieze sculptura. Prima expoziţie pe care a prezentat-o a fost organizată în 2008, în Teatrul din Ploieşti. În acelaşi an, a călătorit în Bangladesh, pentru a afla mai multe despre originile sale ca rrom. În Bangladesh a avut loc cea de-a doua sa expoziţie, în sala Societăţii Asiatice din Bangladesh, se arată pe site-ul galeriei Kai Dikhas din Berlin, care colaborează cu artistul. În 2013, George Vasilescu s-a numărat printre artiştii care şi-au expus lucrări la Preview Berlin Art Fair, ca reprezentant al galeriei Kai Dikhas. Acesta a fost prezent cu lucrarea "Unchained", aparţinând seriei "The Golden Cage of Thought" (2013).