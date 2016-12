Portretul unui erou care nu s-a născut încă: cine va fi noul Neil Armstrong al Planetei Roșii?

23:16:21 / 10 Octombrie 2015

In anul 2027

In anul 2027 NASA are planificata o prima expeditie catre Marte cu echipaj uman http://www.mars-one.com/ Succes cuceritorilor spatiali ! Drumul in Spatiul Cosmic pana la planeta rosie Marte dureaza circa 8 luni de zile dus, de intors nu se mai pune vorba, scapa cine poate acolo ! :)