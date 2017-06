Portugalia a câștigat Eurovision 2017. România, doar locul 7

România, reprezentată de Ilinca şi Alex Florea, cu piesa ”Yodel It!”, a ocupat poziţia a şaptea în clasamentul final Eurovision Song Contest 2017, cu 282 de puncte, iar Moldova, reprezentată de Sunstroke Project, cu melodia ”Hey Mamma”, a ocupat locul al treilea, cu 374 de puncte. Portugalia a câştigat finala, sâmbătă seară, cu melodia ”Amar Pelos Dois”, interpretată de Salvador Sobral, obţinând 758 de puncte, transmite news.ro.

Reprezentanţii României au intrat în concurs pe cea de-a 20-a poziţie şi au interpretat melodia ”Yodel It!” fără greşeală. Momentul lor a fost completat de o grafică cu animaţii multicolore şi de prezenţa a două tunuri strălucitoare pe scenă. În timpul spectacolului, Alex Florea a urcat pe unul dintre cele două tunuri.

Ilinca a purtat o rochie roşie, scurtă, fără mâneci, în timp ce Alex Florea a avut o ţinută formată din pantaloni lungi negri şi o vestă neagră. Pe scenă s-a aflat şi fratele lui Alex Florea, Cristi Goaie, care a purtat o ţinută neagră şi i-a acompaniat pe cei doi concurenţi.

La finalul momentului lor, Alex Florea a surprins-o pe Ilinca sărutând-o pe obraz.

După votul juriilor, România se afla pe locul al 15-lea şi a primit din partea publicului 224 de puncte.

Salvador Sobral a interpretat melodia ”Amar Pelos Dois” pe scena mică, lăsând scena mare liberă, în spatele căreia a fost proiectată imaginea unei păduri în lumina lunii. Cântăreţul a fost înconjurat de public, care l-a susţinut cu lumini aprinse.

Pe următoarele două locuri în clasament s-au situat Bulgaria, cu 615 puncte, şi Moldova, cu 374 de puncte.

Rezultatul concursului a fost decis prin votul publicului şi cel al juriilor de specialitate, în egală măsură. Juriile au votat vineri, în timpul repetiţiei.

Primele 12 ţări care au intrat în concurs, sâmbătă seară, au fost, în ordine: Israel (IMRI, ”I Feel Alive”), Polonia (Kasia Moś, Flashlight), Belarus ( Naviband, ”Story of My Life”), Austria (Nathan Trent, ”Running On Air”), Armenia (Artsvik, ”Fly With Me”), Olanda (OG3NE, ”Lights and Shadows”), Moldova (Sunstroke Project, ”Hey Mamma”), Ungaria (Joci Pápai, ”Origo”), Italia (Francesco Gabbani, ”Occidentali's Karma”), Danemarca (Anja, ”Where I Am”), Portugalia (Salvador Sobral, ”Amar Pelos Dois”) şi Azerbaidjan (Dihaj, ”Skeletons”).

Celelalte 12 ţări care au participat la finală au fost, în ordine: Croaţia (Jacques Houdek, ”My Friend”), Australia (Isaiah, ”Don't Come Easy”), Grecia (Demy, ”This is Love”), Spania (Manel Navarro, ”Do It For Your Lover”), Norvegia ( JOWST, ”Grab The Moment”), Marea Britanie (Lucie Jones, ”Never Give Up On You”), Cipru (Hovig, ”Gravity”), România (Ilinca ft. Alex Florea, ”Yodel It!”), Germania (Levina, ”Perfect Life”), Ucraina (O.Torvald, ”Time”), Belgia (Blanche, ”City Lights”), Suedia (Robin Bengtsson, ”I Can't Go On”), Bulgaria (Kristian Kostov, ”Beautiful Mess”) şi Franţa (Alma, ”Requiem”).

Jamala, reprezentanta Ucrainei care a câştigat concursul în 2016, a lansat noul ei single, ”I Believe In U”.

Ruslana, cântăreaţa care a reprezentat Ucraina la Eurovision Song Contest 2004, câştigând competiţia, a lansat, de asemenea, o nouă piesă, ”It's Magical”.

În acest an, Austria, Danemarca şi Marea Britanie au aniversat 60 de ani de la prima participare la Eurovision Song Contest, în 1957.

Eurovision Song Contest 2017 s-a desfăşurat sub sloganul "Celebrate diversity", în Kiev, unde a mai avut loc în anul 2005.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională anuală, la care participă ţările ce deţin statutul de membru activ în cadrul European Broadcasting Union (EBU), cea mai importantă asociaţie a posturilor publice de televiziune din Europa. Concursul a fost transmis în fiecare an de la inaugurarea sa în 1956 şi este unul dintre cele mai longevive programe de televiziune din lume.

Eurovision este, de asemenea, unul dintre cele mai vizionate evenimente non-sportive din lume, cu audienţe care depăşesc în fiecare an pragul de 100 de milioane de telespectatori. Printre artiştii ale căror cariere internaţionale au fost lansate în urma participării sau a victoriei la Eurovision se numără, printre alţii, Domenico Modugno (locul 3 în 1958), ABBA (locul 1 în 1974), Céline Dion (locul 1 în 1988) şi Julio Iglesias (locul 4 în 1970).

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs, până în acest an, au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este ”Tornero”, interpretată de Mihai Trăistariu.