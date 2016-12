Portugalia, precum Chelsea?

Mijlocaşul portughez Raul Meireles, proaspăt câştigător al Ligii Campionilor cu formaţia Chelsea Londra, compară reprezentativa ţării sale cu formaţia londoneză. Raul Meireles a declarat că Portugalia nu figura printre favorite la EURO 2012, aşa cum nici Chelsea nu era în Liga Campionilor, dar a reuşit să câştige trofeul.

„Am fost campion al Europei cu Chelsea când nimeni nu ne dădea nicio şansă. Când am debutat, nimeni nu vedea Portugalia favorită. Cel mai bun exemplu pentru mine este ceea ce am trăit cu Chelsea în acest an în Liga Campionilor. Dacă aş reuşi şi cu Portugalia acest lucru, ar fi un vis împlinit“, a spus Meireles. Portugalia va evolua, mâine, împotriva Cehiei, în sferturile EURO 2012 şi Meireles consideră că nu există o favorită la acest meci, deoarece şi în Grupa B erau favorite Germania şi Olanda, dar portughezii au reuşit să meargă mai departe. Meireles, care a dat asigurări că nu a vorbit cu portarul Petr Cech, coechipierul său de la Chelsea, l-a apărat şi pe Cristiano Ronaldo, decisiv la partida cu Olanda, după evoluţii mai puţin bune. „În fotbal, lucrurile nu se petrec mereu aşa cum vrem. Important este că Ronaldo este unul dintre cei mai profesionişti jucători pe care i-am întâlnit. El dă totul la fiecare antrenament. Este liderul nostru şi în teren nu există jucător care să-şi dorească să câştige mai mult ca el. El a marcat două goluri la ultimul meci. Înainte nu a reuşit să înscrie, dar ne-a ajutat foarte mult“, a spus Meireles.