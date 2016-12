Portughezii ar emigra oriunde găsesc un loc de muncă

Cetăţenii portughezi sunt dispuşi să emigreze oriunde, în căutarea unui loc de muncă, potrivit mărturiilor unor cetăţeni din Lisabona, Portugalia aflându-se sub tutela financiară a UE şi FMI din mai 2011 din cauza recesiunii economice. „Franţa, Elveţia, Luxemburg: sunt gata să plec în oricare dintre aceste ţări, unde se vorbeşte franceza!”, mărturiseşte Octavio Tavares, electrician în şomaj din Lisabona, după şapte luni de căutare a unui loc de muncă, fără succes. Concediat în noiembrie anul trecut de la o firmă cu 20 de angajaţi, care subcontracta lucrări în domeniul electric de la o mare companie de construcţii care a dat faliment, bărbatul şi-a dat seama că acest domeniu de activitate este unul dintre cele mai grav afectate şi a decis extinderea ariei de căutare. Mii de compatrioţi ai săi au fost nevoiţi să ia calea emigrării pentru a scăpa de recesiune şi şomajul care atinge o cifră-record de 15,5% prevăzută în acest an. Potrivit Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), peste 70.000 de persoane ar pleca în fiecare an.

Portugalia este supusă unui progam dur de austeritate, care a pus în dificultate numeroase familii. În prezent, portughezii nu mai sunt atraşi numai de destinaţiile tradiţionale din anii \'60, precum state din nordul Europei. Se îndreaptă şi către fostele colonii portugheze, precum Angola şi Brazilia, aflate în plină dezvoltare economică. Brazilia atrage în prezent mână de lucru calificată, în special tineri, aflaţi în cautarea primului loc de muncă. Portughezii nu au nevoie de vize pentru sejururi turistice, reglementându-şi adesea problema rezidenţei după semnarea unui contract. Marea majoritate a celor care aleg Angola au deja un contract de muncă semnat înainte de a pleca, ceea ce le facilitează obţinerea vizelor, în diferite domenii de activitate, de la finanţe la tehnologia informaţiei sau chiar construcţii.