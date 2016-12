Portughezii vor să facă agricultură la Constanţa

O delegaţie din Portugalia s-a întâlnit, săptămâna trecută, cu directorul Direcţiei Judeţene Agricole Constanţa, Paraschiva Bobe, pentru a discuta despre posibilitatea cumpărării unor terenuri în zona noastră. „Vor să cumpere sute de hectare, să investească şi să se apuce de agricultură. Portughezii au fost interesaţi de preţurile şi calitatea terenurilor noastre, ce culturi se pot înfiinţa, au pus întrebări legate de climă, formele în care pot lucra aici (persoană fizică sau juridică), formele asociative etc.”, a declarat şeful Direcţiei Agricole. Potrivit declarațiilor sale, delegaţia a sosit la Constanţa la îndemnul Ministerului de resort. Portughezii au dorit să viziteze o fermă mică şi una de mari dimensiuni, ambele afaceri puse pe picioare de investitori străini, nu autohtoni. „Vor mai vizita şi alte ţări precum Ungaria, Brazilia, Mozambic, pentru că vor să decidă care este cea mai bună zonă pentru investiţii în agricultură. Ei sunt foarte bine organizaţi, iar la ei, agricultura are un mare avantaj: apa din subteran folosită pentru udarea culturilor este gratuită, iar cea de suprafaţă are preţuri foarte mici. Aşa se face că îşi permit până la zece udări pe cultură şi au o producţie la hectar de 15 tone. La noi, în condiţiile actuale, când suntem în voia naturii, producţia la hectar abia ajunge la 4 sau 5,2 tone, în cazul în care avem un an bogat în ploi, fără calamităţi”, a explicat şeful Direcţiei Agricole Constanţa, Paraschiva Bobe.