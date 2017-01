Portul Constanţa - record absolut la traficul de mărfuri

Traficul de mărfuri operate în porturile maritime româneşti, a atins, în anul 2008, recordul al tuturor timpurilor. “Datele economice pe primele 11 luni ale acestui an arată că am înregistrat peste 57,5 milioane tone mărfuri operate, cu 9% mai mult decît în aceeaşi perioadă a anului trecut, iar pînă pe 14 decembrie, traficul total s-a apropiat de 60 milioane tone, ceea ce ne îndreptăţeşte să apreciem realizarea, în 2008, a celor mai bune rezultate obţinute vreodată, din operarea de mărfuri, în Portul Constanţa”, a precizat directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CN APMC), Constantin Matei. Potrivit datelor provizorii, traficul maritim a înregistrat o creştere de 10% faţă de anul 2007, în cadrul traficului total de mărfuri, atingîndu-se un volum de mărfuri de 47,2 milioane tone, iar traficul fluvial a crescut cu 4%, înregistrîndu-se o valoare de 10,4 milioane tone, faţă de 9,93 milioane tone în 2007. În acelaşi timp, traficul de containere s-a menţinut relativ constant, depăşindu-se cu aproximativ 4.000 TEU (containere convenţionale) valorile din aceeaşi perioadă a anului trecut. Pe grupe de mărfuri, cele mai importante creşteri cantitative au fost înregistrate la operarea de combustibili minerali solizi (28%), produse alimentare şi nutreţuri pentru animale (36%), seminţe uleioase, fructe oleaginoase şi grăsimi (18,6%), minereuri de fier - deşeuri de fier (9,5%), articole diverse (6,5%), echipamente, maşini (25,5%), sticlărie, produse ceramice (52,2%), petrol brut (6,3%) şi cereale (28%). În aceste condiţii, rezultatele financiare, pe primele 10 luni ale acestui an, indică obţinerea unui profit brut de 19 milioane de lei, la un venit total de 35. 076. 866, compania realizînd în acelaşi timp, în primele 10 luni ale anului, investiţii în valoare de 40. 448. 768 lei, din care 27. 533. 886 le - din surse proprii şi doar 12. 914. 882 lei - din alocaţii bugetare. Pentru anul viitor însă, prognozele economice sînt sumbre, pe fondul crizei financiare mondiale, administraţia APMC anticipînd o diminuare cu cel puţin 30% a activităţii portuare.