Portul Constanţa - U. Petroşani, în semifinala CN de fotbal juniori A1

Echipa de juniori Portul Constanţa se află la doar două victorii de obţinerea unui titlu naţional! Sâmbătă şi duminică, la Buftea, este programată etapa finală a Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor A1 (jucători născuţi în 1994 şi mai tineri). În ambele zile se va juca de la orele 9.00 şi 11.00, ordinea semifinalelor fiind FC Junior Tg. Mureş - CSO Ştei şi Universitatea Petroşani - Portul Constanţa. Duminică sunt programate finala mică şi finala mare.

Formaţia de pe Litoral a ajuns vineri seară la Buftea şi are tot lotul apt de joc, mai puţin atacantul Eusebio Gheorghe, încă nerefăcut după accidentarea din finala turneului zonal de la Cîmpulung Muscel. În plus, la semifinală nu poate fi utilizat fundaşul George Ianuşi, care a fost eliminat în acelaşi meci cu AFC Viitorul Bucureşti. „Obiectivul nostru este calificarea în finală şi câştigarea competiţiei. Am jucat în cea mai puternică grupă la turneul zonal şi sunt mulţumit de modul cum a evoluat echipa până acum. Urmează să întâlnim o formaţie foarte puternică în semifinală, Universitatea Petroşani, de la care opt jucători au evoluat şi în barajul de promovare în Liga a III-a, pierdut cu Ştiinţa Turceni”, a declarat antrenorul echipei constănţene, Gabriel Dinică. Dacă va reuşi calificarea în finală, Portul Constanţa va egala performanţa reuşită în 2010 de Elpis Constanţa, care a pierdut ultimul act în faţa lui Sporting Piteşti.