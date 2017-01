Portul Constanţa, în pragul desfiinţării

Echipele constănţene din Liga a III-a la fotbal se confruntă cu mari probleme financiare, riscînd să se desfiinţeze. După ce Aurora 23 August a recurs la gesturi extreme, neprezentîndu-se la meciul cu FC Farul II Constanţa, a venit rîndul celor de la Portul Constanţa să protesteze. Jucătorii pregătiţi de Constantin Funda au refuzat să se antreneze ieri, nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile, primele şi contractele de aproape două luni. “Portuarii“ au rămas în vestiar, agăţindu-şi ghetele în cui, la propriu şi aşteaptă un răspuns din partea conducerii. “De vreo trei luni nu s-a mai dat niciun salariu, nici măcar prima rată din contract nu am primit-o. Mai nou, am aflat şi că ni s-au desfăcut contractele de muncă şi nu mai sîntem nici măcar angajaţi ai clubului. De fiecare dată, de cîte ori am încercat să vorbim cu domnul Petre Costel, nu am putut să-l contactăm“, a reclamat fundaşul Ionel Posteucă. “Cu siguranţă nu ne vom primi banii, chiar dacă nu ne vom prezenta la meci, pentru că preşedintele clubului nu ne-a făcut anexele la contractele de muncă. Ne-a pus să semnăm decizii de încetare a activităţii, cu gîndul să ne facă nişte convenţii pe care le-a înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Nu mai sîntem angajaţi şi dacă vrea, poate să nici nu ne mai plătească“, a adăugat portarul Laurenţiu Gheorghe. “Memorii la Federaţia Română de Fotbal nu putem depune pentru că nu avem contracte. Săptămîna trecută, domnul Petre Costel nici nu vroia să ne prezentăm la meci. Noroc cu domnul Paul Peniu, directorul sportiv, care a ţinut morţiş să jucăm şi a făcut rost de bani“, a completat mijlocaşul Marian Măciucă.

O singură soluţie

Actualul preşedinte al grupării de pe litoral, Petre Costel, le-a dat dreptate jucătorilor, spunînd că singura posibilitate de redresare este concesionarea stadionului de către Ministerul Transporturilor pentru o perioadă de 49 de ani. “Fostul sponsor ne-a condiţionat sprijinul acordat de concesionarea arenei şi am promisiuni în acest sens din partea ministrului. Mă voi duce la Bucureşti să mai încerc să obţin acest lucru, dar dacă nu se va rezolva, probabil că nu vom găsi banii necesari. Celor care vor să meargă la alte echipe, le vom da liber la transfer. Oricum, este rău pentru jucători să nu se antreneze, pentru că trebuie să fie în formă pentru a juca la alte echipe. Dacă situaţia rămîne la fel, probabil ne vom retrage din Liga a III-a şi vom continua să susţinem echipa de juniori“, a spus conducătorul clubului constănţean.