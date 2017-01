Portul Constanţa, “invadat” de georgieni, turci, ruşi, ucraineni şi bulgari

Dana militară a Portului Constanţa a fost ocupată, ieri, de şase nave militare care fac parte din Gruparea Navală “Blackseafor”. Constituită ca o forţă care se activează la chemare, Blackseafor se întruneşte de două ori pe an, cînd navele grupării se antrenează în comun şi fac escale în diferite ţări riverane Mării Negre. Din gruparea militară fac parte România, Georgia, Federaţia Rusă, Ucraina, Bulgaria şi Turcia, iar în 2006, ţara noastră a deţinut comanda forţei internaţionale navale, anul acesta fiind la conducere Federaţia Rusă. Navele care s-au întrunit la Constanţa pentru a doua oară la cea de-a şasea activare sînt de diferite tipuri. Bulgaria participă cu o corvetă, la fel ca şi România, Federaţia Rusă cu o navă de debarcare, Turcia cu o fregată, Ucraina cu o navă de comandament şi Georgia cu un dragor. Timp de trei săptămîni, echipajele celor şase nave vor partcipa la o serie de acţiuni în comun, unele desfăcurate pe uscat, altele pe mare. “Vom executa exerciţii de căutare şi salvare pe mare, de căutare de mine, de boarding, de interceptare a unor nave. Nava noastră se înscrie în standardele impuse de celelalte ţări”, a declarat comandantul corvetei “ Contraamiral Sebastian Eustaţiu”, lt.cmdr. Constantin Jianu. O delegaţia compusă din ofiţeri de pe cele şase nave au făcut, ieri, o vizită autorităţilor locale. Viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi a fost cel care le-a prezentat oaspeţilor cîteva dintre principalele puncte de atracţie turistică ale municipiului. “Ne bucurăm de sosirea dumneavoastră aici şi sperăm să vă bucuraţi de frumuseţile oraşului nostru. Sperăm ca în cîţiva ani să ne lăudăm cu un centru istoric renovat, pe care intenţionăm să-l transformăm într-o atracţie turistică permanentă”, a declarat viceprimarul Nicolae Nemirschi. Pentru unii dintre membrii delegaţiei, aceasta nu este prima vizită în ţara noastră. “Am amintiri foarte plăcute de la Constanţa. De fiecare dată cînd am venit aici m-am simţit bine. Constanţa este un oraş foarte frumos, care are multe de oferit atît din punct de vedere istoric, militar cît şi turistic”, a declarat comandantul Grupării Blackseafor, cmdr. Mikhail Sukhval. Pentru membrii grupării cele trei zile pe care le vor petrece în Portul Constanţa vor fi o modalitate de a face schimb de cunoştinţe, dar şi de obiceiuri, deoarece vor serba împreună Paştele. În dana militară va fi oficiată o slujbă de Înviere, urmată de tradiţionala masă de Paşte. “Aceste sărbători pascale sînt foarte importante, mai ales pentru că acum, după integrare, a fost asimilată de Uniunea Europeană şi o mare parte a ortodoxiei, prin acceptarea ca state membre a României şi Bulgariei”, a declarat Nicolae Nemirschi. La finalul întrevederii, oaspeţii i-au oferit viceprimarului o serie de cadouri tradiţionale, iar acesta la rîndul său le-a înmînat comandanţilor albume foto şi DVD-uri cu oraşul Constanţa. Pe 10 aprilie cele şase nave vor pleca spre portul Burgas din Bulgaria, după care spre Istanbul, în Turcia iar pe 24 aprilie se vor întoarce la Constanţa.