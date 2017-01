Portul Constanţa, neprogramată din cauza datoriilor

Etapa a 15-a a Ligii a treia la fotbal, programată astăzi, de la ora 14.00, aduce încă o veste tristă pentru fotbalul constănţean. După ce, în urmă cu mai multe etape, jucătorii de la Aurora Năvodari au refuzat să joace în meciul cu FC Farul II Constanţa din cauza problemelor financiare, Portul Constanţa nu a fost programată în etapa de astăzi de Federaţia Română de Fotbal (FRF) din cauza datoriile neachitate.

@ Portul Constanţa - CSO Ovidiu. Partida nu se va disputa, deoarece gazdele nu au plătit restanţele către fostul antrenor principal Ion Constantinescu şi jucătorii George Puflene şi Cătălin Anghel. În aceste condiţii, FRF a luat decizia de a nu programa echipa portuară în etapa a 15-a. Situaţia dramatică a formaţiei va avea un epilog dureros săptămîna viitoare, cînd echipa va fi desfiinţată dacă nu se vor găsi banii pentru achitarea datoriilor. “Este vorba de 8.000 de lei noi, bani pe care nu-i avem. Le-am propus să plătim în trei rate lunare şi ne-au refuzat. Dacă nu găsim această sumă săptămîna viitoare, ne retragem din campionat“, a spus preşedintele clubului, Costel Petre. “Oricum nu am fi intrat pe teren“, a replicat şi un jucător din actualul lot, faţă de care există mari restanţe. “Vreau doar banii pe care îi merit pentru perioada în care am pregătit pe Portul. Nu vreau răul echipei, dar vina nu-mi aparţine. Suma a hotărît-o federaţia, iar eu chiar am renunţat la anumite sume“, a spus antrenorul Ion Constantinescu. “Noi ne-am făcut programul normal şi eram pregătiţi să jucăm“, a declarat tehnicianul lui CSO Ovidiu, Marius Axinciuc.

@ AS Rocar Bucureşti - FC Farul II Constanţa. Formaţia pregătită de Sevastian Iovănescu încearcă să continue ascensiunea din ultima vreme, pe terenul uneia din candidatele la promovare. Cu George Curcă între buturi şi cu Larie şi Păcuraru printre titulari, constănţenii spera măcar la un egal. “Vor să promoveze, dar şi noi am jucat bine în ultima vreme“, a spus antrenorul constănţean.

@ Callatis Mangalia - Dunărea Călăraşi. La gazde revin Adrian Voicu şi Decebal Pănescu, care şi-a ispăşit suspendările. “Nu avem o misiune uşoară, dar trebuie să cîştigăm meciurile de pe teren propriu“, a spus antrenorul Viorel Năstase.

@ Oil Terminal Constanţa - AS Dodu Bucureşti. În luptă pentru evitarea retrogradării, “petroliştii“ au probleme mari de efectiv, Caramişin, Carapcea, Cristache, Renţea şi Leuştean fiind accidentaţi. “Avem un joc greu, în special din cauza absenţelor, dar încercăm să mai adunăm nişte punctele“, a explicat antrenorul Dumitru Sărăcin.

@ Inter Gaz Bucureşti - Aurora Năvodari. Chiar dacă a pierdut la “masa verde“ jocul din etapa trecută, 0-3 cu AS Rocar, gruparea din Năvodari nu a fost exclusă din campionat. Oficialii federaţiei au considerat că nu a fost vorba de neprezentare, ci de lipsa asistenţei medicale de la stadion. “Primăria ne-a dat girul să facem bugetul şi o scrisoare de intenţie privind preluarea echipei începînd cu 1 ianuarie 2007. Cu ajutorul unei firme conduse de George Nache am făcut bani pentru deplasare şi pentru salariile pe luna octombrie şi vom încercare să răsplătim eforturile făcute de aceşti prieteni printr-un joc bun“, a explicat antrenorul Dan Rădulescu. Partida este programată sîmbătă, de la ora 11.00.

Celelalte meciuri ale etapei: UFC Chitila - Phoenix Ulmu; Politehnica Timişoara - Steaua II Bucureşti; Unirea Slobozia - Dinamo II Bucureşti; Petrolul Brăila - Viitorul Însurăţei.

Clasament: 1. Slobozia 33p (+12); 2. Dinamo II 32p* (+12 la adevăr); 3. Rocar 29p (+8); 4. Ovidiu 26p (+5); 5. Dodu 25p (+1); 6. Inter Gaz 25p (+4); 7. Călăraşi 23p (+2); 8. Portul 21p (0); 9. Farul II 20p (-1); 10. Callatis 20p (+2); 11. Steaua II 18p (-3); 12. Însurăţei 17p (-4); 13. Chitila 17p (-4); 14. Brăila 11p (-10); 15. Aurora 11pj (-10); 16. Timişoara 10p (-11); 17. Oil Terminal 9p (-12); 18. Ulmu 4p (-17).

* - echipă penalizată cu un punct, pentru că nu a realizat baremul în campionatul trecut