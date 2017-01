Portul Constanța se promovează la Belgrad

O delegație a Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime Constanța” (CN APMC) va participa la conferința Transport & Logistic of South East Europe and Danube Region - TIL 2016 care va avea loc pe 14 aprilie, la Belgrad, în Serbia. Evenimentul este organizat sub patronajul Ministerului Construcțiilor, Transporturilor și Infrastructurii al Republicii Serbia, reunind reprezentanți și factori decizionali din domeniul industriei transporturilor și logisticii. Conferința oferă participanților cadrul necesar prezentărilor proiectelor și inițiativelor de importanță regională și europeană, identificării oportunităților de afaceri, inițiativelor constructive în scopul îmbunătățirii activităților de transport și logistică cu beneficii economice pe termen lung în Europa de Sud-Est și în Regiunea Dunării. Evenimentul va găzdui peste 500 de participanți din diverse domenii: membri ai comunității de afaceri din domeniul transporturilor rutiere, feroviare, aeriene și maritime, inclusiv directori de companii cu cifre mari de afaceri, proprietari și directori de întreprinderi mici și mijlocii, dar și reprezentanți ai instituțiilor de stat și asociațiilor profesionale din sud-estul Europei și regiunea Dunării, UE, Turcia, Rusia, China etc., experți internaționali din domeniul dezvoltării durabile și expedițiilor internaționale, reprezentanți ai instituțiilor financiare și asociațiilor sau companii de asigurări. Conferința va fi deschisă de miniștrii Transporturilor din Serbia, Croația și Muntenegru, iar temele abordate se vor referi la extinderea rețelelor regionale de transport, infrastructură de transport și potențialul de investiții în sud-estul Europei și regiunea Dunării, realizarea rapidă și eficientă a cifrei de afaceri în domeniul mărfurilor și serviciilor, dezvoltarea terminalelor intermodale în scopul conectării transportului naval cu transportul feroviar, aerian și rutier - potențialul și competitivitatea porturilor din Marea Adriatică și celor fluviale, precum și servicii flexibile de logistică în asigurarea eficientă a transportului de mărfuri.