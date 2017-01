Portul Constanţa şi Aeroportul MK, mai aproape de autorităţile locale

Deputaţii PSD de Constanţa au declarat, ieri, că autorităţile locale sînt la un pas de a intra în posesia unui important pachet de acţiuni ale Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu. Iniţiativa legislativă lansată de cei trei deputaţi PSD de Constanţa, Alexandru Mazăre, Corneliu Dida şi Eduard Martin, privind transferarea unui pachet de minimum 25% din acţiunile aeroportului de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului la Consiliul Judeţean Constanţa, a trecut de Comisia de Administraţie Publică şi este dezbătută acum în alte două comisii de specialitate ale Camerei Deputaţilor: Comisia Juridică şi Comisia pentru Politici Economice. Deputatul Alexandru Mazăre a declarat, ieri, că plenul celor două comisii a votat dezbaterea acestui proiect de lege pe fond, însă a solicitat o hotărîre a CJC prin care autoritatea judeţeană îşi dă acordul pentru preluarea pachetului de acţiuni. Mazăre a precizat: „Cînd am iniţiat proiectul de lege, am depus şi o scrisoare de intenţie a preşedintelui CJC prin care acesta arăta că CJC este pregătit să preia pachetul de acţiuni, însă colegii mei deputaţi au considerat că este mai bine să fie la dosar o hotărîre a CJC. Am înţeles că, în ultima şedinţă a Consiliului, a fost adoptată hotărîrea solicitată de comisii, astfel încît cred că săptămîna viitoare proiectul de Lege va intra în plenul Camerei pentru a fi dezbătut”. Deputatul constănţean a mai afirmat că, în conformitate cu uzanţele Parlamentului, proiectele de Lege care au avizul comisiilor de specialitate primesc şi votul în plen, fapt pentru care deputaţii PSD de Constanţa se declară foarte optimişti în privinţa transferării pachetului de acţiuni la CJC.

Un alt proiect de lege promovat de deputaţi are în vedere intrarea autorităţilor locale în acţionariatul Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa. „În primă fază propunem ca statul să rămînă, în continuare, acţionar majoritar, pentru că sînt în derulare proiecte care trebuie continuate. Nimic nu împiedică însă autorităţile locale să obţină 33,3% din acţiunile APMC. Vrem ca şi autorităţile locale să beneficieze de pe urma acestei importante activităţi portuare”, a declarat Alexandru Mazăre. La realizarea proiectului de Lege, deputaţii au luat în calcul ponderea pe care o au în totalul activităţilor portuare porturile Constanţa, Năvodari şi Mangalia. Astfel, prin proiect a fost propus un pachet de 20% din acţiuni care să fie controlat de Primăria Constanţa, unul de 8% pentru Mangalia şi unul de 5,3% pentru Năvodari. „Am gîndit acest proiect de lege, indiferent de culoarea politică. Nu cerem marea cu sarea, ci doar îndeplinirea programului de Guvernare al PNL-PD. În programul pentru care au primit votul de învestitură, guvernanţii au promis trecerea Porturilor maritime în administrarea autorităţilor locale cu condiţia stabilirii unor preţuri unitare de către MTCT. Noi deocamdată nu cerem decît 33,3% din acţiuni”, a afirmat Mazăre.