Portul constănţenilor sau portul milionarilor?

09:54:37 / 25 Martie 2014

Pentru Tomitanul

Nu este nici o problema, insa portul sa fie al Constantei si nu a unei slehte de hoti, care au distrus orasul asta ... asta este mica marea diferenta ... Iar despre asa zisa destinatie a banilor, impartirea lor in scop electoral este evidenta ... de ce sa facem un CET nou? de ce sa cladim ceva in orasul asta care e vai mama lui? de ce facem ceva care sa atraga investitorii in Constanta, avand marele avantaj al portului in discutie aflat in apropiere? nu, hai sa mai dam niste subventii ... care subventii ar fi ok daca s-ar subventiona pretul Gcal pentru toata lumea, in mod egal si corect ... toti suntem constanteni, domnule primar, nu doar o categorie ... dar in conditiile in care doar Mamaia si voturile amaratilor pe care ii amageste cu pachete mai conteaza pentru primarul nostru, la ce sa te mai astepti bun in orasul asta? din care, daca nu ne convine - cum a spus cineva - putem pleca ... ca el ramane sa se dea cu zmeul