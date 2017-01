Continuăm astăzi interviul cu Ion Constantinescu, fostul tehnician al Portului Constanţa, echipă care a retrogradat din Divizia B la fotbal la finalul sezonului 2005-2006. Constantinescu consideră că toţi cei implicaţi în desfăşurarea activităţii la Portul sînt responsabili pentru retrogradarea formaţiei: conducători, antrenori şi jucători. Regretul că echipa nu s-a menţinut în eşalonul secund este cu atît mai mare cu cît Ion Constantinescu este la prima retrogradare ca antrenor în ultimii 26 de ani.

Cine este vinovat pentru retrogradare?

"Se doreşte ca eu să fiu scos ţap ispăşitor pentru că a retrogradat echipa! Recunosc, sînt vinovat, pentru că întotdeauna antrenorul e de vină. Este primul meu eşec de cînd antrenez în judeţul Constanţa, Portul este prima echipă cu care retrogradez, după 26 de ani. Este a cincea oară cînd antrenez această echipă şi niciodată nu am negociat contractul pe care l-am semnat cu Portul! La ora actuală, există destule restanţe pe care clubul le mai are faţă de mine. Vreau să se ştie că am semnat contractul pe 1 august 2005 şi am primit prima rată abia în aprilie 2006! Eu nu m-am dus la Portul să fac bani, m-am dus să fac performanţă, şi de aceea sînt supărat. Mi s-a spus că nu mai sînt dorit la echipă, dar jucătorii de la Portul sînt cei mai curtaţi: pe doi i-a luat deja Farul, Larie şi Boghiţoi, pe Frimu l-a luat Brăila, Anghel s-a dus la Buzău, am înţeles că şi Tulcea vrea jucători de la Portul..."

Ion Constantinescu este supărat şi pe jucători, dar consideră că echipa nu a avut condiţii decente pentru supravieţuire: "Sînt supărat şi pe jucători, că nu şi-au văzut interesul! Eu am găsit vara trecută la Portul doar rezervele echipei care reuşise promovarea, pentru că titularii plecaseră. Am adus 15 jucători fără nici un ban (Axinciuc, Anghel, Ferenţi, Boghiţoi, Larie, Laurenţiu Gheorghe, Caramişin) şi a fost vîndut doar Măciucă, la Ceahlăul. Am contribuit la creşterea în valoare a lui Larie, pe care l-am avut şi la Midia, iar la Portul a fost titular şi om de bază timp de 15 etape. A crescut la Portul, dar au crescut şi alţi jucători pe lîngă el. Pe Boghiţoi l-am adus în Divizia B de la Oil Terminal şi a ajuns şi el la Farul. Aşadar, echipa asta nu trebuia să cadă, pentru că lotul era competitiv şi a probat asta în tur, dar nu a avut condiţii decente pentru supravieţuire. Am rezistat în retur cît s-a putut, 5-6 etape, cu pregătirea din iarnă, după care am început să cedăm, fizic mai întîi, după aceea psihic”. (Va urma)