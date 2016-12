Portul, învinsă pe teren propriu

În Liga a IV-a la fotbal, o singură formaţie mai are punctaj maxim după şase etape, CS Agigea. Liderul Seriei Est s-a distanţat la trei puncte de Portul Constanţa, care a fost învinsă, pe teren propriu, de CSO Ovidiu. În Seria Vest, CS Peştera pare să nu aibă nici în acest sezon vreun adversar pe măsură.

Rezultate înregistrate în etapa a 6-a - SERIA EST: Victoria Cumpăna - Sparta Techirghiol 3-2 (M. Cristea 40, T. Fizeşan 57, M. Guţă 64 - E. Curtmemet 33, I. Pavlicu 81); la juniori: 0-3 (neprezentare); Portul Constanţa - CSO Ovidiu 0-2 (M. Andrei 10, I. Zelcă 62); la juniori: 9-0; Viitorul Pecineaga - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 2-4 (Gh. Trifan 22, G. Manciu 42 - S. Bogleş 28, N. Ivanov 53, 85, 89); la juniori: 1-2; Cariocas Constanţa - GSIB Mangalia 4-3 (C. Mega 2, 81, I. Ghiţă 40, Al. Preda 65 - I. Ilie 7, V. Dimoftei 77, 93); la juniori: 1-1; CS Agigea - AS Cogealac 9-0 (Al. Almaghe 10, 12, M. Nicolae 32, 57, P. Cristache 48, Cl. Pîrvulescu 54, Cr. Carapcea 65, Fl. Nedelea 70, 72); la juniori: 9-1; Aurora 23 August - Gloria Albeşti 3-0 (V. Bălteanu 10, L. Marin 51, R. Burcea 71); la juniori: 4-1. Clasament: 1. Agigea 18p (golaveraj 24-6); 2. Portul 15p (18-7); 3. Ovidiu 12p (28-13); 4. Albeşti 12p (18-14); 5. Cumpăna 12p (12-19).

SERIA VEST: Ştiinţa Poarta Albă - Sport Prim Oltina 7-1 (C. Miron 15, 43, E. Baubec 27, C. Călin 29, G. Gîfu 39, 85, C. Anton 55 - I. Amariei 53); la juniori: 10-3; CS Peştera - Vulturii Cazino Constanţa 3-0 (D. Normambet 25, P. Ripert 61, Enis Cogali 78); la juniori: 2-5; Perla Murfatlar - CS Carvăn Lipniţa 5-4 (I. Leizeriuc 2, Cr. Manoliu 67, 85, 86, C. Stanciuc 78 - Ad. Pitu 18, 26, 41, M. Geileanu 51); la juniori: 17-2; CS Mihail Kogălniceanu - Carsium Hîrşova 4-1 (I. Treznea 57, 84, 93, I. Ciobanu 60 - M. Vînă 80); la juniori: 2-3; CS Cernavodă - Gloria Băneasa 0-1 (Cr. Arău 92); la juniori: 8-1. Partidele Steaua Speranţei Siliştea - Dacia Mircea Vodă au fost amânate pentru astăzi (ora 15.00 juniorii; ora 17.00 seniorii). Clasament: 1. Peştera 16p (golaveraj 23-4); 2. Băneasa 12p (11-10); 3. Murfatlar 11p (18-14).

Clasamentele celor două serii din Liga a IV-a le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.