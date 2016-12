Portul, mai bine administrat de la Constanţa

Transferul acţiunilor Portului Constanţa către autorităţile locale şi sprijinul acordat agricultorilor sunt două dintre obiectivele deputatului Eduard Martin, candidatul USL în Colegiul nr. 6 pentru Camera Deputaţilor în judeţul Constanţa. Eduard Martin consideră că descentralizarea este soluţia pentru o mai bună atragere a fondurilor europene. În cei opt ani de deputăţie, Eduard Martin a făcut pentru locuitorii din judeţul Constanţa mai multe decât au făcut deputaţii PDL, care s-au aflat în toată această perioadă la guvernare. El consideră că activitatea sa de parlamentar poate fi mult mai eficientă cu un Guvern USL.

Reporter: Cât de greu a fost să fii parlamentar în Opoziţie?

Eduard Martin: Ca parlamentar în Opoziţie nu poţi să pui în aplicare programul pe care ţi l-ai propus, nu poţi să îndeplineşti întotdeauna promisiunile făcute. Eu am fost parlamentar de opoziţie opt ani de zile, şi am reuşit să fac multe lucruri. Alături de colegul meu Alexandru Mazăre, am făcut lucruri pe care nu le-au făcut în Constanţa nici parlamentarii de la putere. Cu siguranţă dacă USL va fi la guvernare, şi sperăm să fie, lucrurile se vor schimba, în sensul în care mandatul de parlamentar USL de Constanţa va fi un mandat, după părerea mea, plin de realizări. Asta o zic şi eu şi sunt convins că şi ceilalţi colegi ai mei din USL gândesc la fel.

Rep.: Care credeţi că sunt punctele din programul USL care ar trebui prioritizate, în ceea ce priveşte modificarea Constituţiei?

E.M.: În primul rând, Constituţia trebuie modificată în aşa fel încât lucrurile să fie foarte clare. Acum nu sunt. Iată de ce astăzi Traian Băsescu poate să spună \"voi numi pe cine vreau eu\", indiferent de rezultatul alegerilor. Relaţionarea dintre instituţiile statului trebuie să fie mult mai clară. Parlamentul trebuie să-şi câştige de fapt poziţia pe care toată lumea crede că o are, dar, în realitate, nu o deţine. Vorbim despre referendum pentru demiterea preşedintelui, în care ştim foarte bine ce s-a întâmplat - au votat pentru demitere 7.400.000 de români - însă votul lor nu avut niciun fel de valoare, pentru că Traian Băsescu a rămas la Cotroceni. Acestea sunt câteva puncte pe care eu le văd de maximă importanţă. Aceste lucruri trebuie rezolvate, pentru că experienţa ne spune că actuala Constituţie creează ambiguităţi de care ne-am lovit cu toţii.

Rep.: Poate fi descentralizarea o cheie pentru atragerea fondurilor europene?

EM: Nu cred că este posibil, ca ministru, să prinzi toate problemele pe care le are fiecare judeţ în parte. Şi atunci, descentralizarea va permite autorităţilor locale de la nivelul judeţelor, oraşelor, comunelor, care cunosc mult mai bine problematica zonală, să fie mult mai eficiente în atragerea fondurilor UE pentru dezvoltare. Avem exemplul Portului Constanţa, unde vrem să trecem acţiunile la autorităţile locale, unde cu siguranţă interesul major al autorităţilor locale va fi să crească profitul. Or, vedeţi cum deja transferarea societăţilor cu capital de stat la autorităţile locale va face ca până la urmă oamenii să simtă în buzunarele lor o mai bună administrare, în loc să se uite la graficele şi balanţele comerciale prezentate la Bucureşti în conferinţe de presă. Pachetul de 20% din acţiunile portului, care este deja la Consiliul Local Constanţa, aduce venituri suplimentare la bugetul local, bani care pot fi folosiţi pentru programele sociale ale Primăriei Constanţa.