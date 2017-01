Datorită îmbunătățirii condițiilor meteorologice, la această oră, toate porturile maritime și fluviale din județul Constanța sunt operabile. Cu toate acestea, județele din Dobrogea se află încă sub cod galben de ceață până la ora 12:00. Specialiștii ANM avertizează că fenomenul contribuie la reducerea vizibilității pe drumurile naționale și europene sub 200 de metri, iar local și sub 50 de metri.