Portul retrogradează cu fruntea sus

"Toate meciurile din acest campionat noi le-am jucat pe teren. Am retrogradat, asta e, dar nimeni nu poate spune că nu ne-am apărat şansele. Aşa am făcut şi la Buzău, unde am plecat sîmbătă la ora 5 dimineaţa, dar am jucat corect, spre deosebire de alte echipe...", a declarat după meci antrenorul Ion Constantinescu. În penultima etapă din Divizia B la fotbal, Portul Constanţa a cedat cu 1-2 pe terenul Gloriei Buzău, după 1-1 la pauză. Bunică a deschis scorul din penalty, în min.3, Boghiţoi a egalat, în min.33, iar gazdele au marcat golul victoriei prin C.Petre, în min.63. Au jucat pentru Portul: L.Gheorghe - Frimu (64 Suliman), Răvoiu, Axinciuc, Puflene, Caramişin - Grămoşteanu (73 Buruiană), Sali (junior), Boghiţoi - Anghel (73 Prodan), Ferenţi. În ultima etapă, constănţenii vor juca pe teren propriu cu FC Braşov, care trebuie să învingă pentru a mai spera la baraj. Şansele sînt mici după ce, sîmbătă, FC Braşov a remizat acasă cu Forex Braşov, 0-0, şi a rămas pe locul al treilea, la un punct de cealaltă formaţie de sub Tîmpa.