Portul Rotterdam, model pentru Constanţa

MODEL DE URMAT Autorităţile locale din Constanţa au primit ieri vizita delegaţiei olandeze, condusă de primarul oraşului Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Datorită similitudinilor dintre cele două oraşe-port, Constanţa şi Rotterdam, cu ieşire la mare, cu o industrie bazată în principal pe activitatea portuară, în ultimele luni s-a vorbit foarte mult despre modelul olandez în ceea ce priveşte administrarea şi managementul portului olandez, pe care autoritatea locală îl conduce de peste 100 de ani. În contextul dezvoltării relaţiilor economice internaţionale propuse de autoritatea locală olandeză, primarul Aboutaleb, împreună cu procurorul şef Fred Westerbeke, şeful Poliţiei Rotterdam, Frank Paauw şi viceprimarul oraşului Hamit Karakus, a venit la Constanţa pentru a vedea care sunt modalităţile de colaborare cu autorităţile locale şi Portul Constanţa pe viitor. De la olandezi avem multe de învăţat, mai ales în ceea ce priveşte managementul portului, potrivit primarului Radu Mazăre. „Ascultându-l pe primarul din Rotterdam am zis: voi sunteţi cu 50 de ani înainte la organizare”, a declarat Mazăre. Ce putem învăţa de la olandezi? În primul rând, al patrulea port din lume este condus de autoritatea locală, şi nu de ieri, ci de mai bine de 100 de ani. Abia în anul 2004 Guvernul olandez a fost acceptat ca acţionar în portul Rotterdam. „Cele 30% din acţiuni au fost date Guvernului olandez din necesitate. Au contribuit la mărirea capitalului social al portului, pe care acum îl extindem în mare. Restul de 70% din acţiuni aparţin oraşului Rotterdam. Oraşul încasează 50-60 de milioane euro din profitul portului. Folosim banii să facem şcoli sau să amenajăm zone verzi, consiliul orăşenesc decide ce se face cu banii, iar restul profitului rămâne la port”, a declarat Ahmed Aboutaleb. Primarul din Rotterdam nu a dorit să comenteze divergenţele din România privind preluarea acţiunilor portului Constanţa de către autorităţile locale, însă a precizat că este mult mai uşoară colaborarea între două entităţi similare. „Portul Rotterdam este condus de Primărie de peste 100 de ani. Pe acest model trebuie să meargă şi portul Constanţa. Parteneriatul cu Rotterdam este foarte important pentru că putem folosi experienţa lor pentru a trece peste problemele pe care este firesc să le întâmpinăm. După transferul acţiunilor la autorităţilor locale, vom înfiinţa o comisie comună Constanţa-Rotterdam pentru a stabili împreună viitoarea strategie de dezvoltare pentru Portul Constanţa”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu.

COLABORARE Din punct de vedere administrativ, Rotterdam este o regiune destul de complexă, în care primarul are puteri mult mai mari decât un primar din România. Ahmed Aboutaleb, primarul oraşului Rotterdam, este coodonatorul Metropolei Rotterdam care are în componenţă 14 oraşe, dar şi preşedintele consiliului regional format din cei 36 de primari de sate şi oraşe. Atât la nivel metropolitan cât şi regional, rolul lui Ahmed Aboutaleb este acela de a stabili strategii de dezvoltare pentru întreaga zonă. La nivel de oraş Rotterdam, primarul este cel care numeşte managerul portului Rotterdam. „Odată numit, managerul este liber să facă ceea ce consideră că este mai bine pentru a dezvolta portul din punct de vedere economic. Managerul răspunde anual în faţa aleşilor locali din Rotterdam”, a explicat Aboutaleb. Primarul Radu Mazăre a afirmat că experienţa şi maniera în care funcţionează portul Rotterdam sunt un exemplu de viitor pentru Constanţa. „I-am spus primarului din Rotterdam că, după ce vom reuşi să trecem acţiunile Portului Constanţa la administraţia locală, doresc o colaborare strânsă cu portul Rotterdam, şi i-am explicat că deţinerea acţiunilor portului de către administraţia locală este un element de siguranţă şi stabilitate. Dacă ne gândim mai bine, de 13 ani de când sunt primar, la Transporturi (Ministerul Transporturilor, care are în administrare portul – n.r.) s-au schimbat vreo 15-20 de miniştri”, a spus Mazăre.

ASEMĂNĂRI ŞI DEOSEBIRI Atât primarul Radu Mazăre cât şi primarul Ahmed Aboutaleb reuşesc să fie mereu în mijlocul comunităţilor pe care le conduc, pentru că numai în acest mod pot cunoaşte problemele reale şi pot găsi, împreună cu membrii acestora, soluţiile de remediere. „Cred că amândoi suntem moderni ca primari. Primarul Mazăre este apropiat de oamenii din oraş, eu fac la fel. Merg împreună cu echipa mea prin cartiere, discutăm cu oamenii, vorbim cu ei despre orice. În mod frecvent, împreună cu procurorul şef şi şeful poliţiei lăsăm ţinuta oficială, punem o şapcă pe cap şi mergem prin gările din Rotterdam fără ca nimeni să ne recunoască. Aşa aflăm despre problemele de acolo. Asta numesc o modalitate modernă de a fi primar. Primarul Mazăre face lucrurile în maniera personală, are grijă de oamenii săraci”, a mai spus primarul din Rotterdam. La auzul acestei declaraţii, Mazăre s-a amuzat: „I-am spus primarului Aboutaleb că dacă mă vedea pe mine cineva la masă cu procurorul şef şi cu şeful poliţiei, a doua zi vuia toată presa, de la un capăt la altul al ţării. Şi el mi-a zis: Şi eu dacă îmbrăcam sacouri ca dumneavoastră, presa vuia a doua zi. Să nu mai zic de cluburi şi fete”. Aboutaleb a adăugat, zâmbind, că există şi alte diferenţe între el şi primarul Constanţei: „Eu port cravată, domnul primar nu poartă, costumul meu este mai ieftin comparativ cu cel al domnului primar, la fel şi maşina mea faţă de a dumnealui”.

La finalul conferinţei de presă, Radu Mazăre i-a dăruit primarului din Rotterdam un tablou care înfăţişează o parte din zona istorică a Constanţei, realizat de Ialcin Osman, în timp ce preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, i-a dăruit un tablou cu un peisaj de la Marea Neagră, pictat de Aurelian Broască. Înainte de a-i oferi cadoul lui Radu Mazăre, Aboutaleb a spus că pentru Rotterdam apa este totul, şi că dacă cineva nu va găsi la Rotterdam apă nu va găsi nicăieri în lume. Cadoul oferit primarului Radu Mazăre a fost un simbol al acestei poveşti: un obiect de cristal în forma unei picături de apă.

PORTUL CONSTANŢA, O SURPRIZĂ Vizita delegaţiei olandeze s-a încheiat ieri cu o plimbare în portul Constanţa, primarul din Rotterdam şi membrii delegaţiei având ocazia să vadă infrastructura portuară de la bordul navei de protocol a Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, „Anghel Saligny”. Ahmed Aboutaleb s-a arătat impresionat de principalul port al României. „Am văzut portul Constanţa pentru prima dată şi este mai mare decât credeam. Este foarte bine echipat şi are suficientă adâncime, care este importantă pentru navele din noua generaţie”, a spus entuziasmat Aboutaleb. Preşedintele CJC spune că structura economică şi administrativă a Portului nu poate evolua decât într-o reţea interconectată, bazată pe schimburile de resurse, de experienţă şi pe relaţii de prietenie, încredere şi abordare echidistantă a intereselor fiecărei comunităţi.