Portul se menţine în lupta pentru titlul naţional

Echipa de juniori Portul Constanţa este singura formaţie din fotbalul judeţean care încă nu a terminat sezonul 2012-2013! Învingători în turneul zonal de la Câmpulung Muscel, contând pentru Campionatul Naţional de fotbal rezervat juniorilor A1, portuarii mai au de jucat două partide oficiale, semifinala şi finala de la Buftea, programate sâmbătă şi duminică. În ambele zile se va juca de la orele 9.00 şi 11.00, ordinea semifinalelor fiind Portul Constanţa - Universitatea Petroşani şi FC Junior Tg. Mureş - CSO Ştei. Duminică sunt programate finala mică şi finala mare.

Antrenorul echipei constănţene, Gabriel Dinică, s-a declarat mulţumit de jocul echipei şi de rezultatele înregistrate, dar nemulţumit de organizarea turneului. „Nu este admisibil ca noi să încheiem un meci aproape la ora zece noaptea şi a doua zi, la zece dimineaţa, să jucăm din nou! Bine că meciul din grupă cu Sporting Roşiori s-a decis după prima serie de penalty-uri, pentru că altfel nu ştiu dacă executanţii mai vedeau să tragă la poartă!”, a spus Dinică. „Remarc întreaga echipă pentru această calificare şi mai ales pentru dăruirea din finală. Un plus pentru portarul Ghiţă, care este născut în 1996, dar l-am titularizat şi a ajutat foarte mult echipa. Am avut doi jucători suspendaţi în finală, s-a accidentat şi Eusebio Gheorghe, apoi Ianuşi a fost eliminat, dar şi în aceste condiţii am reuşit să marcăm golul victoriei. Vreau să remarc şi publicul local din Câmpulung, care a fost alături de noi pe toată durata turneului”, a afirmat antrenorul portuarilor.