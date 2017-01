Portul-Arca mai speră să cîştige Grupa C la Trofeul “Telegraf”

După ce ieri am prezentat situaţia din Grupele A şi B la a 17-a ediţie a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de gen din ţară rezervat veteranilor, astăzi vom vedea cum stau lucrurile în Grupele C şi D. În Grupa C mai sînt de jucat numai două partide: Tomis Termoserv - Steaua RTS Cogealac şi ITC - Portul-Arca, ambele foarte importante în stabilirea ierarhiei finale în această grupă. Portul-Arca poate cîştiga grupa doar în cazul în care va învinge pe ITC la o diferenţă de minimum nouă goluri, iar Steaua RTS Cogealac poate ajunge pe poziţia a patra, situaţia în care Capitol ’84, care şi-a asigurat poziţia a treia, va depinde de jocul rezultatelor din celelalte grupe pentru a afla dacă va evolua în optimile de finală. Dacă Săgeata Stejaru s-a desprins în cîştigătoare a Grupei D, patru formaţii, Poliţia, Tomis Millenium, CSM Medgidia şi Perla Basarabi, continuă duelul pentru calificarea în optimi, ultimele patru meciuri din această grupă fiind decisive: CSM Medgidia - Poliţia, Perla Basarabi - Tomis Millenium, Săgeata Stejaru - Steaua Mării şi CSM Medgidia - Perla Basarabi.

Programul partidelor de duminică, 17 februarie, care se vor disputa în Sala Sporturilor - ora 13.15: Real - Delta Grup Construct Tulcea (Gr. A); ora 14.00: Municipal - Ştiinţa (Gr. B); ora 14.45: Telegraf & TV Neptun - Didactica Mangalia (Gr. A); ora 15.30: Callatis Mangalia - CS Eforie (Gr. B); ora 16.15: CSM Medgidia - Poliţia (Gr. D); ora 17.00: Perla Basarabi - Tomis Millenium (Gr. D); ora 17.45: Liga Ofiţerilor - Intersport (Gr. F); ora 18.30: Marştefi - Cosmos (Gr. F); ora 19.15: Săgeata Stejaru - Steaua Mării (Gr. D); ora 20.00: Portul-Arca - ITC (Gr. C); ora 20.45: FC Constanţa - Olimpia (Gr. E); ora 21.30: Tomis Termoserv - Steaua RTS Cogealac (Gr. C).

Sponsorii competiţiei: Hypermarketul Carrefour, Conpress Holding şi Restaurantul “Rustic”.

Clasamente

Grupa C

1. SNC 5 4 1 0 29-12 13

2. Portul-Arca 4 3 1 0 16- 7 10

3. Capitol ‘84 5 3 0 2 17- 9 9

4. ITC 4 1 1 2 10-19 4

5. Steaua RTS Cogealac 4 0 1 2 11-23 1

6. Tomis Termoserv 4 0 0 4 4-17 0

Grupa D

1. Săgeata Stejaru 4 4 0 0 17-10 12

2. Poliţia 4 2 1 1 19- 8 7

3. Tomis Millenium 4 2 1 1 12-11 7

4. CSM Medgidia 3 1 0 2 8-10 3

5. Perla Basarabi 3 1 0 2 8-17 3

6. Steaua Mării 4 0 0 4 9-17 0