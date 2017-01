Porumb tratat cu furadan = dosar penal!

Boabele de porumb sau grîu tratate cu furadan (un puternic pesticid - n.r.), sînt cel mai la îndemînă remediu împotriva rozătoarelor. Ele au însă şi un alt scop, fiind folosite de anumite persoane pentru a „pedepsi” proprietarii animalelor - oi, capre - care îndrăznesc să se înfrupte din culturile lor. Ceea ce nu ştiu aceste persoane este că furadanul face parte din categoria substanţelor periculoase şi că folosirea acestuia în mod inconştient atrage după sine întocmirea unui dosar penal. Doi locuitori ai satului Tariverde, comuna Cogealac, sînt însă pe cale de afla acest lucru. La începutul lui aprilie, Comisariatul Judeţean Constanţa al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) a primit o sesizare prin care i se aducea la cunoştinţă că pe islazul dintre Tariverde şi Istria erau aruncate boabe de porumb tratate cu furadan. În urma verificărilor, comisarii de mediu au descoperit aprox. 20 de grămăjoare de porumb otrăvit. „Am luat legătura cu Primăria Istria şi am solicitat să fie curăţată păşunea şi să fie demarată o anchetă în vederea identificării autorului”, declara, la acea dată, comisarul şef din cadrul GNM, Vasile Petro. Autorităţile locale din Istria au adunat toate boabele, iar ancheta a fost începută de Postul de Poliţie Cogealac, deoarece păşunea era mai aproape de satul Tariverde, iar culturile de grîu şu rapiţă din jurul acesteia aparţineau locuitorilor satului respectiv. „În cadrul anchetei am identificat doi posibili autori pe numele cărora am întocmit dosare penale. Pentru că islazul aparţine de Istria, ne-am declinat competenţa către Postul de Poliţie din localitate. Dosarul este încă în lucru, prin urmare nu putem afirma cu certitudine că cei doi sînt vinovaţi de împrăştierea boabelor de porumb tratate cu furadan”, a declarat ajutorul şefului de post din Cogealac, Gheorghe Dobrică. În prezent, potrivit afirmaţiilor agentului şef din Istria, Gheorghe Chiricescu, este aşteptată sosirea dosarelor pentru a putea fi continuată ancheta.