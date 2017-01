Porumb udat cu... 50 de tone de ţiţei

Lucrătorii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi şi ai Poliţiei Municipiului Constanţa au fost sesizaţi, sîmbătă dimineaţa, în jurul orei 6.00, că în apropierea localităţii Cumpăna, pe conducta de transport ţiţei Constanţa-Ploieşti, aparţinînd Conpet, a fost descoperită o avarie care a poluat un lan de porumb pe o suprafaţă de 1.000 mp. Din primele cercetări a reieşit faptul că incidentul a fost provocat de o instalaţie artizanală amplasată de hoţi, la o adîncime de un metru, cu scopul de a se sustrage produs petrolier în vederea valorificării. “În urma incidentului au fost împrăştiate pe cîmp 50 de tone de ţiţei, care, însă, au fost recuperate în cea mai mare parte. Am realizat că ceva este în neregulă atunci cînd, în cursul dimineţii, am sesizat o scădere a presiunii în conductă. În acest moment zona se află în depoluare, iar noi aşteptăm rezultatele anchetei desfăşutare de poliţişti. Deocamdată nu ne putem pronunţa cu privire la vechimea instalaţiei artizanale şi nici nu ştim de cine a fost montată“, a declarat Timur Chiş, şeful Regionalei Constanţa a Conpet. El a adăgat că instalaţia artizanală care a cedat sîmbătă este a treia descoperită în zonă şi a şaptea din ultimul an.