Porumbul, inclus în dieta sănătoasă

În ultimul timp, porumbul a căpătat o reputaţie proastă, multe persoane spunând că “îngraşă”. Unii spun că este din cauza concentraţiei mari de sirop de fructoză, alţii din cauză că are carbohidraţi. Adevărul se află undeva la mijloc, cred nutritioniştii citaţi de site-ul Health.com. Porumbul este un aliment de tip cereală integrală care poate fi integrat într-o dietă sănătoasă. Scopul este să consumi jumătate din cerealele zilnice sub forma celor integrale. Dacă incluzi la categoria aceasta porumbul, consumă cam jumătate de cană pe zi. Porumbul mai este bogat şi în vitamina C, fibre şi antioxidanţi.