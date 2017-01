Poşetã cu 68 de milioane, furatã de pe tejghea

Patronul unui magazin din Valu lui Traian a cerut ajutorul poliţiştilor, reclamînd dispariţia unei sume de bani din unitatea sa. Potrivit anchetatorilor, banii se aflau în geanta soţiei sale, Elena Pãtrãţoiu, iar femeia o lãsase pentru cîteva minute pe tejghea. Timpul a fost însã mai mult decît suficient pentru ca un client sã o fure, şi sã disparã cu cele 68 de milione de lei aflaţi în ea. În urma audierii vînzãtoarei, oamenii legii au aflat cã înainte de a se observa dispariţia poşetei, în magazin intrase un grup format din trei persoane de etnie rromã, care coborîserã dintr-o Dacie Break. Tinerii pãreau foarte agitaţi şi nu au zãbovit decît cîteva minute în magazin dupã care s-au urcat în autoturism şi s-au fãcut nevãzuţi. Poliţiştii i-au depistat pe suspecţi în Hîrşova, ei fiind identificaţi a fi Uţã Memet, de 23 de ani, Demir Sinan, de 26 de ani, Lapte Sinan, de 24 de ani şi Parnica Memet, de 25 de ani. Luaţi la întrebãri, bãieţii le-au declarat poliţiştilor cã s-au oprit la magazinul respectiv pentru a lua ceva de mîncare şi cã nu au ştiut nimic despre furt pînã cînd au ajuns acasã, în Hîrşova, unde verişoara lor a scos la ivealã poşeta. “Eu am rãmas în maşinã, nici nu am intrat în magazin. Abia cînd am ajuns acasã am vãzut cã Parnica luase poşeta. Ne-a spus cã a luat-o de pe tejghea, cînd nu se uita nimeni. A fost împinsã sã comitã acest gest din cauza sãrãciei. Are doi copii mici, bãrbatul ei nu lucreazã şi umblã mai mult beat”, a povestit Demir Sinan, despre cele întîmplate. Pentru a-i pune pe poliţişti pe piste greşite, tînãra a aruncat poşeta şi actele într-un cimitir din Constanţa. Ea nu a reuşit sã cheltuiascã decît 8 milioane de lei din banii furaţi, restul ascunzîndu-i în casã. Ieri, cei patru tineri suspectaţi de furt au fost prezentaţi procurorilor Parchetului de pe lîngã Judecãtoria Constanţa. În urma audierilor, anchetatorii au propus arestarea Parnicãi Memet pe o perioadã de 29 de zile, ceilalţi tineri urmînd sã fie cercetaţi în stare de libertate.