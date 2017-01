Posibil acord între Serbia şi ONU privind o prezenţa civilă în Kosovo

Ministrul sîrb de Externe, Vuk Jeremic, a afirmat într-un interviu acordat cotidianului “Vecernje Novosti” că “există o şansă reală pentru un acord cu ONU, pînă în octombrie, privind o prezenţă civilă în Kosovo, care să includă Misiunea Uniunii Europene (EULEX)”. Negocierile privind acest acord sînt în curs cu şeful Misiunii ONU (MINUK) în Kosovo, diplomatul italian Lamberto Zannier, a declarat Jeremic. Acest acord trebuie să precizeze mandatul şi componenţa acestei prezenţe internaţionale care ar implica o participare a UE sub auspiciile ONU, în baza Rezoluţiei 1.244, a mai precizat Jeremic. Această rezoluţie, adoptată în iunie 1999, priveşte prezenţa ONU în Kosovo.

Kosovo şi-a declarat independenţa de Serbia la 17 februarie 2008, în timp ce Belgradul, susţinut de Rusia, denunţă această independenţă care nu a primit aprobarea Consiliului de Securitate ONU. Belgradul, ca Moscova de altfel, face referire tot la Rezoluţia 1.244. Acordul nu trebuie să pună sub semnul întrebării integritatea teritorială a Serbiei şi nici să implementeze planul lui Martti Ahtisaari, a subliniat şeful diplomaţiei sîrbe. Martti Ahtisaari, însărcinat de ONU să negocieze un statut al provinciei separatiste sîrbe majoritar albaneză, a propus ca acestui teritoriu să i se acorde o independenţă sub supraveghere internaţională. Acest plan, respins de Belgrad şi de Moscova, nu a primit aprobarea Consiliului de Securitate, unde Rusia are drept de veto.