Posibil concert U2, în septembrie

Celebra trupă U2 ar putea concerta în România, în toamna acestui an. Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a declarat, ieri, că speră să poată organiza, în septembrie, un concert al formaţiei U2 pe noul Stadion Naţional. „A apărut o mică problemă. Înainte de perioada din septembrie, U2 se află undeva în Tunisia şi o să fie nevoie de asigurarea transportului. Fără scena aia, concertul e văduvit. Încercăm să găsim o posibilitate, asta înseamnă pod aerian. Sunt, totuşi, 120 de maşini...\", a declarat acesta. Oprescu a adăugat: „Şi amânarea pentru octombrie este o soluţie, dacă nu suntem în stare, dar eu cred că suntem în stare să-i aducem. Dorinţa de a veni este rezolvată\".

Nu este prima dată când Primăria Capitalei anunţă că este în negocieri cu trupa U2, pentru un concert care ar urma să aibă loc pe Stadionul „Lia Manoliu\". „În septembrie, ştim sigur că va fi un concert care va aduna aproximativ 60.000 de oameni. Există discuţii cu un promotor al formaţiei U2. Dacă nu va fi U2, va fi, cu siguranţă, un band din cele mai bune cinci-şase trupe, pentru că bucureştenii - şi nu numai - merită un asemenea eveniment\", declara, pe 7 ianuarie, directorul Direcţiei de Investiţii din Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, Bogdan Hreapcă. Ulterior, pe 22 ianuarie, Sorin Oprescu a spus, referindu-se la Stadionul Naţional „Lia Manoliu\", că acesta ar trebui să fie gata până în vară. „Aşa cum am promis, în martie-iunie, aşezăm gazonul, în 9 august, joacă România cu Argentina, iar în septembrie, vrem să producem un show de impact. Tratăm cu U2\", preciza, la acel moment, primarul Capitalei.

Trupa U2, formată din Bono (voce şi chitară), The Edge (chitară, clape şi voce), Adam Clayton (chitară bas) şi Larry Mullen Jr. (tobe şi percuţie), a fost fondată în 1976, când membrii acesteia erau încă adolescenţi fără cunoştinţe aprofundate de muzică. Însă, până la mijlocul anilor \'80, trupa a căpătat notorietate la nivel internaţional, remarcată fiind pentru sound-ul său intens şi profund, pentru vocea plină de pasiune a lui Bono şi interpretarea la chitară a lui The Edge. Succesul de care U2 s-a bucurat ca trupă live a fost chiar mai mare decât cel obţinut de pe urma albumelor vândute, până ce discul din 1987, \"The Joshua Tree\", a ridicat statutul formaţiei de la „eroi la superstaruri\", după cum a apreciat revista „Rolling Stone”.

Cel mai recent turneu mondial al grupului, intitulat \"360° Tour\", promovează cel de-al 12-lea album de studio al U2, \"No Line on the Horizon\", lansat pe 2 martie 2009. Potrivit specialiştilor, acest turneu este cel mai scump din istorie, însă strategia trupei irlandeze de mărire a capacităţii scenice cu ajutorul unei uriaşe scene mobile rotative, o premieră în domeniu, a avut rezultatele scontate. Fiecare concert a generat încasări medii de şapte milioane de dolari, fiind urmărit de aproape 70.000 de spectatori - un nou record în domeniu. În august 2010, Paul McGuinness, managerul faimoşilor irlandezi, a precizat că următorul material discografic al grupului U2, al cărui titlu provizoriu este \"Songs of Ascent\", va fi lansat înainte de mai 2011, când trupa irlandeză va pleca într-un turneu nord-american. Deşi trupa nu a anunţat încă data la care îşi va lansa noul album, versiunea germană a grupului Amazon - Amazon.de - anunţa deja că următorul material discografic al grupului U2 va apărea pe piaţă pe 27 mai.