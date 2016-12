Posibilă creştere a inflaţiei

Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) estimează că România va avea în acest an o creştere economică de 0,5 - 1%, sub prognoza autorităţilor, de 1,3%, şi o inflaţie anuală de 4%. Prognozele au fost exprimate în cadrul unui focus grup online la care au participat majoritatea membrilor Asociaţiei. Astfel, în ceea ce priveşte creşterea economică în acest an, majoritatea afacerilor previzionează o evoluţie de 0,5-1%, însă există şi estimări de creştere de 2%. Totodată, cei mai mulţi întreprinzători se aşteaptă la o inflaţie anuală de 4%, iar unii, de sub 3,5%. Banca centrală ţinteşte încadrarea inflaţiei în intervalul 2,5 - 4,5% şi estimează că rata anuală se va situa la 3,5%. Pentru deficitul bugetar, estimările sunt încadrate în general între 5 şi 7%, iar pentru deficitul comercial, nivelul preconizat este de 6-7%, în timp ce, pentru deficitul de cont curent, majoritatea oamenilor de afaceri indică un nivel de 5%.